«مكتبات الشارقة» ترسّخ حضور الكتاب بين الأجيال

الشارقة (الاتحاد) نظّمت «مكتبات الشارقة» على مدى شهر يناير 33 فعالية متنوعة من ندوات حوارية وورش عمل تفاعلية، استضافت نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين بمختلف القطاعات التنموية والمعرفية، وتوزعت على فروعها الستة، في الشارقة وخورفكان وكلباء والذيد ودبا الحصن ووادي الحلو، بهدف تعزيز حضور المكتبة والكتاب بين أفراد المجتمع. واستقبلت مكتبات الشارقة العام الجديد برؤية تستلهم مبادراتها وخططها من توجهات الإمارة التي تسعى إلى بناء جيل واعٍ ومثقف، منتمٍ إلى حضارته وثقافته العربية وجذوره الإماراتية، ومؤهل بالمهارات الحياتية والقدرات الذهنية، ومتحلٍّ بالسلوك القويم والفكر السليم، للإسهام الفاعل والمؤثر في تعزيز ريادة الشارقة، وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي تعليقها حول فعاليات شهر يناير، قالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة: «حرصنا من خلال فعاليات شهر يناير على تلبية حاجات مختلف الفئات المجتمعية، خاصةً الأطفال واليافعين، حيث نمد من خلال تلك الأنشطة التفاعلية جسور التواصل مع المجتمع، لتكون المكتبة حاضرة في حياتهم، ووجهة مفضلة لهم، ينتقلون فيها من أساسيات تطوير الذات وتعزيز المهارات العقلية، إلى التعرف على الفنون وركائز الحياة الصحية، حيث نجمع في الفعاليات بين المعرفة والتوعية، انطلاقاً من رسالتنا في الإسهام بتطوير الإنسان وخدمة المجتمع».