«رواق الفن» يستضيف معرضاً جديداً لأعمال جيمس كيلي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة معرض «فونوغرافيا» الفردي للفنان الدكتور جيمس كيلي في صالة مساحة المشروع يوم 3 فبراير الجاري.
يمثل معرض فونوغرافيا أول معرض فردي للدكتور جيمس كيلي في الإمارات، ويضم مجموعةً من أسطوانات الفينيل الشخصية من الأرشيف الخاص بالفنان، والتي تُظهر العديد من الأساليب التجريبية لتقطيع الأسطوانات.
كما يضم مجموعةً متنوعةً من الأسطوانات المميزة التي تُظهر الإمكانات الإبداعية والقيود المرتبطة بالوسائط المختلفة، ويكشف عن اتساع نطاق الفونوغرافيا كنظام فني. ويعمل الباحث والمعلم كيلي في مجال التنسيق والتأليف والأداء الموسيقي منذ حوالي 20 عاماً، ويقدم الموسيقى الخاصة به من خلال الاستخدام المبتكر لجهاز التقطيع، المستخدم عادةً في صناعة الأسطوانات، لتأليف الموسيقى بطريقته الخاصة.
كما يركز بحثه على تسجيلات الفينيل واستخدامها في التأليف الموسيقي والأداء وفن الصوت. في ممارسته، يعتبر كيلي رائداً في مجال الاستخدام الإبداعي للجهاز باعتباره أداةً فنيةً لتأليف الموسيقى الفريدة.