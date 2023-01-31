اليوم... انطلاق فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2023
اليوم... انطلاق فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2023
1 فبراير 2023 00:46
دبي (وام) تنطلق اليوم الأول من فبراير 2023 فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أبرز عشرة مهرجانات أدبية حول العالم، وتستمر حتى 6 فبراير. ويقام المهرجان في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد.. بالشراكة مع الراعيين المؤسسين طيران الإمارات وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ويستضيف أكثر من 260 من الكتاب والمبدعين ورواد الفكر من حول العالم والوطن العربي في أكثر من 300 فعالية تغطي كافة المواضيع، مثل الأدب والفنون والثقافة وغيرها، وذلك بمشاركة الكاتبين الحائزين على الجائزة العالمية للرواية العربية خلال العامين الماضيين محمد النعاس وجلال برجس، وأيضاً الكاتب الجزائري واسيني الأعرج، والكاتبة الإماراتية الحائزة جائزة الشيخ زايد للكتاب ميسون صقر القاسمي. وتتضمن فعاليات المهرجان «أبيات من أعماق الصحراء»، وهي أمسية في صحراء دبي يجتمع فيها كوكبة من الشعراء والمؤدين لتقديم مجموعة متنوعة من العروض، إلى جانب عدد من الجلسات والورش. ويسلط برنامج المهرجان الضوء على مجموعة متميزة من المبدعين الإماراتيين من خلال محور «بالإماراتي»، والذي يقدم برعاية من هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة».
إثراء القطاع الثقافي رحبت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان الإمارات للآداب، بالجميع في مكتبة محمد بن راشد الراعي الجديد لمقر المهرجان، وفندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي موطن المهرجان، و«أن نتشارك سويا فرحة النجاح وثمار المثابرة وترابط المجتمع الأدبي، الذي أسسناه على مدى السنوات الماضية». من جهته، أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» أهمية احتضان دبي لمهرجانات الأدب والثقافة لدورها في إثراء القطاع الثقافي والإبداعي المحلي، منوهاً بأنه على مدار 15 عاماً استطاع مهرجان «طيران الإمارات للآداب» التحول إلى منصة عالمية فاعلة، تساهم في دعم المواهب المحلية وإبراز إنجازاتها وإبداعاتها. وأشار إلى أن «الهيئة» تسعى من خلال شراكتها مع المهرجان إلى توفير فرص إبداعية لكافة المبدعين والمواهب المحلية والعالمية، وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم الخلاقة ورؤاهم الأدبية والفنية الملهمة، التي تنسجم مع روح شعار المهرجان «خير جليس» منوهاً بأن افتتاح النسخة الـ 15 من المهرجان تأتي بالتزامن مع انطلاقة «موسم دبي الفني»، الذي يقدم باقة مبادرات متنوعة ستحول دبي إلى واحة من الفنون الشاملة على امتداد شهري فبراير ومارس 2023.
ترسيخ قاعدة الإبداع من جانبه، قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن مهرجان طيران الإمارات للآداب تتقاطع فعالياته الثقافية والأدبية مع رؤيتنا واستراتيجيتنا في مكتبة محمد بن راشد، حيث يسهم في ترسيخ قاعدة الإبداع بشكل منهجي ومدروس، يسهم في الارتقاء بالمشهد والحراك الأدبي والفكري على الصعيدين المحلي والإقليمي. ونوه بأن الفعالية نجحت في تعزيز مكانته بين العديد من المهرجانات، ومنح المبدعين الإماراتيين في مجالات الأدب المختلفة فرصة مثالية للتعرف على ثقافات عالمية متنوعة والوصول إلى الآخر، وخطوة إيجابية على طريق تعزيز البنية التحتية لقطاع التأليف والنشر. وأكد محمد المر حرص مكتبة محمد بن راشد على الدعم الدائم للفعاليات الثقافية والمهرجانات البارزة، انطلاقاً من إيماننا الكامل بأهمية الاقتصاد الإبداعي كعنصر مهم في اقتصادات الدول القائمة على المعرفة، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي 2025.