مهرجان الشارقة للشعر النبطي ينطلق الاثنين المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة، تنطلق يوم الاثنين المقبل السادس من الشهر الجاري، فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، وتستمر على مدى 8 أيام بمشاركة واسعة من شعراء وشاعرات ونقاد وإعلاميين يمثلون الدول العربية.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «ها نحن على موعد متجدد مع مهرجان الشارقة للشعر النبطي، وهو حدث شعري عربي يحتفي بالكلمة الأصيلة. وإن انتظام المهرجان في موعده إنما يؤكد اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالشعر النبطي، إيماناً من سموّه بأهميته وضرورته في الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبية».

وأضاف رئيس دائرة الثقافة، قائلاً: «يقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة، حيث سيشهد قراءات شعرية يشارك فيها شعراء وشاعرات من مختلف بلدان الوطن العربي، كما سيشهد تقديم دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، ضمن سلسلة توقيعات تعقب القراءات الشعرية، وندوة عن الشعراء المكرمين.

في حين سيحيي المهرجان في قصر الثقافة في الشارقة، والذيد وكلباء وخورفكان، سلسلة أمسيات شعرية، على أن تواكب المهرجان نشرة يومية بعنوان (الحصباة)، كإصدارة توثيقية ترصد الفعاليات من أخبار يومية وحوارات واستطلاعات، ويتابعها الشعراء والحضور».

حفل الافتتاح

ويشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح المهرجان، حيث يبدأ بعرض تسجيلي عن الشعراء المكرمين، وهم: سيف حمد سليمان الشامسي، ومحمد بن مسعود الأحبابي، وحمد علي المزيني، وعلياء جوهر الخاطري. كما سيشتمل المهرجان على أمسية شعرية يحييها: ناصر القحطاني من السعودية، وحمد البلوشي من الإمارات.

وفي ثاني أيام المهرجان تقام ندوة صباحية حول الشعراء المكرمين في قصر الثقافة، ويتحدث فيها: علي العبدان، وجمال الشقصي، وفهد المعمري، ومريم النقبي، ويدير الجلسة حميد المزيني. كما سيشهد قصر الثقافة في مساء اليوم نفسه أيضاً أمسية شعرية يشارك فيها 8 شعراء، هم: عبدالله الذيباني «السعودية»، وعوض بالسبع الكتبي «الإمارات»، ولونا العريقي «اليمن»، وسعد العجمي «الكويت»، وشهد العبدولي «الإمارات»، ودعيج خليفة «البحرين»، وليم حسين «السودان»، وأحمد الشكري «سلطنة عمان»، ويقدمها عبدالعزيز البلوشي.

وفي ركن التوقيعات، يمضي مجموعة من الشعراء توقيعاتهم للحضور على أحدث دواوينهم الصادرة عن دائرة الثقافة، وهم: علياء العامري «الإمارات»، وعبدالله العساف «العراق»، وبنت جميرا «الإمارات»، ونادية الحرمول «الإمارات».

وتتواصل فعاليات المهرجان في يومه الثالث بأمسية شعرية في قصر الثقافة، يحييها الشعراء: سعود راشد شرار «الإمارات»، وفهد الشدي «الإمارات»، وحمد النعماني «سلطنة عمان»، وإبراهيم شتيوي «مصر»، وفاتن البريدي «الأردن»، وميثاء الكعبي «الإمارات»، وعويد الحجيلان «الكويت»، وفيصل الفدغوش «السعودية»، ويقدمها منصور الكتبي.

فيما يوقّع الشعراء: فطيم الحرز «الإمارات»، وبشرى الحضرمي «سلطنة عمان»، وسعيد الجروان «الإمارات»، وولهة الشوق «الإمارات»، أحدث كتبهم.

شاعرات مبدعات

يبدأ رابع أيام مهرجان الشارقة للشعر النبطي من مجلس الحيرة الأدبي بجلسة شعرية صباحية لمجموعة من الشاعرات المبدعات، وهن: بنت الذيد «الإمارات»، وفلوه المري «الإمارات»، والرزينة الكتبي «الإمارات»، وفتاة الشمال «الإمارات»، وصفية الحربي «السعودية»، وحنان العدواني «السعودية»، وتقدمها منال الجوهري.

في حين تقام جلسة قراءات مسائية في قصر الثقافة، ويشارك فيها 8 شعراء، هم: سعد الخرجي «الإمارات»، وعماد السرحان «السعودية»، وحامد الرشيدي «السودان»، وصلاح بامطرف «اليمن»، ونادية دعيبس «البحرين»، وفهد البدري «العراق»، ورواسي النعيمي «سوريا»، وماجدة الجراح «الأردن».

على أن يشهد رابع أيام المهرجان أيضاً توقيع إصدارات الكتّاب: عوسج «السعودية»، وأسماء الإبراهيم «السعودية»، ونادية الأحبابي «الإمارات»، وحمدان السماحي «الإمارات».

وتتواصل فعاليات المهرجان في قصر الثقافة، حيث سيشهد أمسية اليوم الخامس التي يشارك فيها 7 شعراء، هم: أحمد بن حيّي «سلطنة عمان»، وإبراهيم ضيف الله «مصر»، وعلي الهاملي «الإمارات»، وعنود القوافي «السعودية»، وأسماء العنزي «الكويت»، وثابت الدهام «الأردن»، وهنادي الجودر «البحرين»، ويقدمها عبداللطيف محجوب، فيما يشهد ركن التوقيعات 3 كتب لكل من: نشيرة الجابري «الإمارات»، وعائشة دوستين «الإمارات»، وعلي الأشول «اليمن».

في الشرقية والوسطى

من الشارقة إلى مدن الذيد وكلباء وخورفكان، يتنقل المهرجان في مشهد ثقافي وحضاري، وفي جعبته سلسلة أمسيات شعرية متنوعة.

ويستضيف مركز الذيد الثقافي سادس أيام المهرجان في أمسية شعرية يشارك فيها 7 شعراء هم: بندر المطيري «السعودية»، وصالح الريسي «سلطنة عمان»، وحياة الزهراني «السعودية»، وحمدان الشريف «الإمارات»، وفارس الجويعد «الكويت»، وسعيد بن غماض «الإمارات»، وموزة المنصوري (ظمأ الوجدان) «البحرين»، ويقدمها راشد العزاني.

وتحتضن مدينة خورفكان سابع أيام المهرجان في أمسية شعرية تقام في مركز خورفكان الثقافي بمشاركة الشعراء: علي الكعبي «الإمارات»، وأحمد الخميسي «سوريا»، وعبدالرحمن الطفيل «السعودية»، وخالد الشامسي «الإمارات»، ودلال المقهوي «الكويت»، وأماني الراسبية «سلطنة عمان»، وعبدالله الطلحي «السعودية»، وتقدمها مريم الحمادي.

وفي ثامن أيام المهرجان، تنتقل الفعاليات إلى كلباء حيث سيشهد مركز كلباء الثقافي أمسية شعرية.