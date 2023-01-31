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ثقافة

التشكيلي أحمد نوار: حضور متميز للإمارات بالمعارض الدولية

أحمد نوار أمام أحدث أعماله (من المصدر)
1 فبراير 2023 01:31

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

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أشاد الفنان التشكيلي المصري أحمد نوار، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان المصرية، بجهود دولة الإمارات في مجال الفنون التشكيلية، وبالحضور والحراك المتميز في مجال المعارض الفنية الدولية، خاصة في أبوظبي ودبي وبينالي الشارقة الدولي.
وقال نوار لـ«الاتحاد» إن الحركة الفنية في الوطن العربي تشهد نشاطاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يعكسه ارتفاع عدد المعارض في الدول العربية، ولكن رغم أهمية تلك المعارض في نشر الفنون بين الشباب إلا أن هذه الحركة تحتاج إلى مقومات التسويق حتى ترتفع على المستوى المجتمعي ولمجاراة الفنون الأوروبية. 
وطالب نوار بضرورة وصول التجارب الفنية العربية إلى المتاحف والمعارض الدولية، لأن الفنون التشكيلية العربية تحتاج لمؤلفات توثقها وتسوق لها، وكذلك استعراض المواهب الموجودة بالساحة.
ويرى نوار أن البداية تنطلق من وضع خطة لإصدار موسوعات ومؤلفات عن الفن التشكيلي تترجم إلى لغات أخرى، حتى يتم التعريف بالفنون العربية.

الفن التشكيلي
الإمارات
المعارض الدولية
الفنون التشكيلية
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