«الشارقة للكتاب» تهدي السيسي نسخة موقعة من رواية سلطان القاسمي

القاهرة (الاتحاد)

قّدم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، نسخة موقعة من أحدث الأعمال الأدبية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رواية «الجريئة»، لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتسلمها نيابة عنه رئيس الوزراء المصري معالي الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الـ54 من «معرض القاهرة الدولي للكتاب»، التي تقام تحت شعار «معاً نقرأ نفكر نبدع» خلال الفترة ما بين 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

واستقبل العامري، في جناح الهيئة عدداً من كبار الشخصيات الرسمية والمسؤولين المصريين، كان على رأسهم رئيس الوزراء المصري، إلى جانب نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث عبروا عن إعجابهم بالدور الرائد الذي تقوم به إمارة الشارقة في نشر وتعزيز الثقافة العربية حول العالم.

وعبر رئيس الوزراء المصري عن امتنانه برسالة الود التي نقلها العامري بالنيابة عن صاحب السمو حاكم الشارقة، وأعرب فيها صاحب السمو عن اعتزازه وتقديره الكبير للدولة المصرية رئيساً وحكومة وشعباً، فيما أكد مدبولي بدوره على المكانة المماثلة لصاحب السمو لدى مصر والمصريين.

وعلى هامش مشاركة الهيئة، اجتمع أحمد العامري مع وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النشر والتبادل الثقافي، مشيدةً بحجم المشاركة التي تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة ليس في المعرض فحسب، بل وعلى كافة المستويات، في حين قدم العامري عدداً من المقترحات لتعزيز التعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما دعا الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، للمشاركة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته المقبلة.

وقال أحمد العامري: «تجسد مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز التعاون بين المراكز الثقافية في المنطقة، التي تأتي مصر في القلب منها». مؤكداً على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تحقيق النهضة الشاملة، عبر تنفيذ المزيد من خطط التعاون الثقافي، بما يمكّن الحضارة العربية من لعب دورها المحوري بين الحضارات الإنسانية كافة.