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ثقافة

مركز أبوظبي للّغة العربية يطلق الدورة الثالثة من برنامج المنح البحثية

مركز أبوظبي للّغة العربية يطلق الدورة الثالثة من برنامج المنح البحثية
31 يناير 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الثالثة من برنامج المنح البحثية الذي حقق نجاحاً لافتاً خلال الدورتين السابقتين.
وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن: «برنامج المنح البحثية الذي أطلقه المركز عام 2021 يمثل حافزاً مهماً للباحثين في مجال اللغة العربية، ويعكس الحرص الشديد على الارتقاء بالبحث العلمي في اللغة العربية وحقولها المعرفية، ويعزز مكانة أبوظبي الثقافية ودورها الرائد في دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها».
ومن جهته، أكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، أهمية برنامج المنح البحثية في تعزيز مسيرة البحث الأكاديمي في مختلف حقول اللغة العربية، مشيراً إلى أن المركز قدم ست منح بحثية في العام 2021 وثماني منح في العام 2022، توزعت على باحثين من مختلف الدول العربية.
وتضمن الإعلان عن المنح شروطاً عدة، أهمها ألا يقل البحث عن 50 ألف كلمة، وأن يكون البحث ذا صلة بأحد الحقول التالية: (المعجم العربي، الدراسات اللغوية، الأدب والنقد، مناهج تدريس العربية للناطقين بها وبغيرها، تحقيق المخطوطات)، وأن يتسم البحث بالجدة والمعايير الأكاديمية، وأن يكون منسجماً مع استراتيجية المركز وتوجهاته، وألا يكون منشوراً، أو مقدّماً لأي جهة أخرى.
وأوضح الإعلان أنه يمكن لباحثين أو أكثر الاشتراك في تقديم بحث واحد، مشيراً إلى آلية التقدم لبرنامج المنح، حيث يرسل الباحث سيرته الذاتية والمخطط الأولي للبحث إلى البريد الإلكتروني: Grant@dctabudhabi.ae، في موعد أقصاه 15 فبراير 2023، على أن يتضمن طلب الترشح مخططاً أولياً للبحث.
تجدر الإشارة إلى أن مركز أبوظبي للغة العربية يسعى إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية من خلال وضع الاستراتيجيات العامة، لتطويرها والنهوض بها علمياً وتعليمياً وثقافياً وإبداعياً، وتعزيز التواصل الحضاري، وإتقان اللغة العربية على المستويين المحلي والدولي. كما يدعم المركز المواهب العربية في مجالات الكتابة والترجمة والنشر والبحث العلمي، وصناعة المحتوى المرئي والمسموع، وتنظيم معارض الكتب.

مركز أبوظبي للغة العربية
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أبوظبي
علي بن تميم
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