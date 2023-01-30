سلسلة حوارات وندوات لـ «معهد جامعة نيويورك أبوظبي»
معهد جامعة نيويورك أبوظبي
30 يناير 2023 16:18
أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامجه لشهر فبراير 2023، الذي يضم سلسلة من الحوارات والندوات المتنوعة، توفر للجمهور فرصة للاطلاع على مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع منها فن العمارة والتجارة والبيئة.تبدأ الفعاليات بحوار «وصول حركة الحداثة المتأخرة إلى دبي»، الذي يشكل أحد أحداث 50U، وتناقش فيه المعمارية ومؤرخة فن العمارة مريم م. أهلي عناصر العمارة الحديثة والقديمة في دبي من منظور ثنائية هوية المدينة، وتتناول تطور التصاميم بدءاً من حقبة العريش والمرجان وسعف النخل، وصولاً إلى عصر ناطحات السحاب الحديثة، والدعوة عامة. تتضمن فعاليات شهر فبراير حواراً بعنوان «روايات تهجير المورسكيين في الفكر الإسباني والعربي» يقيمها المعهد بالمشاركة مع مهرجان أبوظبي، حيث سيناقش الضيوف توثيق تاريخ المورسكيين من المنظور الإسباني والعربي من بداية الحقبة الحديثة إلى يومنا هذا. كما تتضمن نشاطات المعهد خلال شهر فبراير فعاليات مشتركة مع عدد من الجهات المختلفة، ومنها وزارة الاقتصاد، ومركز المواد الهندسية الذكية، ومهرجان أبوظبي، ومؤسسة السركال للفنون، ومعرض421، وزمالة الإنسانيات لدراسة العالم العربي وغيرها الكثير، لتقديم سلسلة من الحوارات العامة والندوات.