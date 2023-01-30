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مجلسا «الشارقة الدولية لتاريخ العلوم» يعقدان اجتماعهما الأول

مجلسا «الشارقة الدولية لتاريخ العلوم» يعقدان اجتماعهما الأول
30 يناير 2023 15:41

الشارقة (الاتحاد)
ترأس الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري العلمي، والمجلس التنفيذي لمؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، وذلك في مقر الجامعة وبحضور الأعضاء.
خلال الاجتماع رحب مدير الجامعة بأعضاء المجلس الاستشاري العلمي الذي أنشئ مؤخراً، وشكر الأعضاء على الحضور وتلبية الدعوة، كما رحب بأعضاء المجلس التنفيذي، وشكرهم على إسهاماتهم خلال الفترة الماضية في تعزيز وتطوير أهداف وغايات المؤسسة، وأشاد بأنشطة المؤسسة التي تقام على مدار العام ولاسيما المدرسة الشتوية، والتي وصفها بأنها ذات إسهامات علمية قيمة منذ إطلاقها قبل أربعة سنوات.

وعرض الدكتور عواد حسين الخلف مدير الجامعة القاسمية، التعاون بين المؤسسة والجامعة القاسمية، لاسيما في مجال المخطوطات الرقمية، وسبل إتاحتها للباحثين في جامعة الشارقة، كما ناقش الحضور أهمية دراسة وتفسير تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين من خلال منظور شامل وعالمي بالتعاون مع التخصصات الأخرى ذات الصلة، وأهمية النشر العلمي في هذا المجال مستقبلاً، كما اقترح الأعضاء إصدار عدد من المنشورات على فترات زمنية ثابتة تتعلق بموضوعات محددة في مجال تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، وفي نهاية الاجتماع شكر مدير الجامعة الأعضاء على أفكارهم وتوصياتهم واقتراحاتهم القيمة.

حضر الاجتماع بجانب مدير الجامعة أعضاء المجلسين وهم: الدكتور عواد حسين الخلف مدير الجامعة القاسمية، والدكتور البروفيسور ألبارسلان أجيكجينك، والدكتور جان هوغينديك، جامعة أوتريخت في هولندا، والدكتور البروفيسور أندرياس إيكارت، معهد الفيزياء جامعة كولون بألمانيا، والدكتور نادر البزري، عميد كليّة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، والدكتور مسعود إدريس، مدير مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، والدكتور مشهور الوردات، أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة الشارقة، والدكتور مأمون عبد الكريم، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الشارقة، والدكتورة ريحان صبري، من كلية الهندسة بجامعة الشارقة، والدكتور حسين المهدي، عميد الخدمات الأكاديمية المساندة في جامعة الشارقة.

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