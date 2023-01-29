أبجدية الفحم في أعمال محسن رحاوي

محمد نجيم (الرباط)

تتأسس الرؤية الجمالية للفنان في أعمال محسن رحاوي من خلال استحضار التجربة الإنسانية والحياتية لعمال مناجم الفحم الحجري في مدينة جرادة المغربية، تجربة فنية غير مسبوقة تنبش في المشترك الإنساني والهم المشترك، وعرض حياة عمال المناجم وفق بلاغة جمالية وأسلوب فني دال ومثقل بالإشارات والتعابير الجمالية والشاعرية، التي تروم تحويل أدوات العامل المنجمي إلى أيقونات فنية لوضع تلك الأدوات في خانة تخدم الحس الجمالي والرؤية الفلسفية لتلك الأدوات والمعدات، التي تكاد تنطق بما تحمله من إشارات ودلالات، كما يستحضر الفنان في لوحاته، القابلة لأكثر من تأويل وقراءة والتي يطغى عليها اللون الأسود، بعض الأعضاء من الجسم البشري المُنهك، اليد والرأس والقدم، وذلك في المعرض المنظم في مدينة مراكش تحت عنوان «ابن المنجم».

يقول الناقد الجمالي فريد الزاهي: إن الفنان محسن رحاوي لا يكتفي باستعادة وهج الذاكرة، ولحظات الخوف، أو الانتظار، ولا فقط برسم أفق الموت المحيق بالرجال، إنه يقدم مسحاً أنثروبولوجياً فنياً، ليجعل من المُشاهد شاهداً عارفاً بكل شيء، حتى تلك الأدوات المستعملة التي يرسمها للتوضيح، هذه النظرة تحول المعرض إلى رواية بصرية تحكي وتصف وتوضح، تنتقل من لحظات العمل إلى لحظات العطالة والملل. لهذا ثمة في المعرض مستويان متراكبان: في أعماق الأرض، حيث يغدو العمال أجنّة تسبح في أوردة الأرض، وفوقها حيث يعيش العمال لحظات المتعة الجماعية التي يبددونها في لعبة الورق. لا يكتفي محسن الرحاوي، يقول الزاهي، بهذه اللعبة التي تنطلق من الباطن إلى الظاهر، من بطن الأرض إلى سطحها، إذ يجعلنا نحس أنه يقوم بعمل فني شامل، على غرار إميل زولا في رواية «جيرمينال»، التي يحكي فيها بتفاصيل باهرة حياة عمال مناجم الفحم. هذه المنظورية التي تتحول إلى نظرة أنثروبولوجية فنية تكتمل بصنع خريطة عالم سوداء، لا قارات ولا تضاريس فيها. كما يغدو وجداً شخصياً حين يغلق عينيه ويقوم بمنجز فني يحمل فيها الفحم ليرسم به عالماً من الخطوط المتداخلة، مبتكراً كتابة بصرية تدعونا أكثر للتأويل. هكذا يجسد الفنان الشاب بشكل باهر خصوبة الفن المعاصر وقدراته على استثمار البعد الأنثروبولوجي والتاريخي، بل والبيئي أيضاً، ليحول تجربته الذاتية إلى تجربة فنية عمومية.