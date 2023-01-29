«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تنظم «ورش كتابات السفر»
جمال بن حويرب
29 يناير 2023 20:30
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عزمها تنظيم الدورتين الثالثة والرابعة من ورش عمل كتابات السفر، وذلك في إطار مبادرات وأنشطة برنامج دبي الدولي للكتابة.وتنطلق أنشطة الدورة الثالثة في شهر مارس المقبل بورش عمل تمتد على مدار 3 أيام، في حين تبدأ ورش عمل الدورة الرابعة في أبريل المقبل بمشاركة مجموعة من المدربين وخبراء فنون الكتابة. وتقام دورات كتابات السفر تحت إشراف الدكتورة وفاء المزغني، حيث انطلقت أعمال الدورة الأولى في 20 ديسمبر 2022 وتستمر لغاية 15 مارس المقبل، في حين بدأت أنشطة الدورة الثانية في 23 يناير المقبل. وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التزام المؤسسة بمواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات الكفيلة بتعزيز الرصيد المعرفي لجيل الشباب وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم في فنون الكتابة لاسيما كتابات السفر. وأوضح أن المؤسسة، ومن خلال تنظيم الدورتين الثالثة والرابعة، تواصل البناء على نجاح الدورات السابقة في وضع أساس متين لبناء جيل جديد من المتميزين في كتابات السفر والسرد القصصي، معرباً عن ثقته بأن الورش الجديدة ستنتج نتاجات أدبية وأعمالاً إبداعية تثري المكتبة العربية. وستركز ورش عمل الدورة الثالثة على الأساليب المستخدمة في كتابات السفر، والمحاور والموضوعات التي يجب التطرق إليها، وفقاً لخبرات الكاتب وسبل تحفيز المشاركين، وزوايا تناول الموضوعات واعتماد أفكار جديدة، ومعالجة الموضوعات من منظور مُختلف وفقاً لتوجهات كل مشارك. كما ستفرد ورش العمل حيزاً واسعاً لمنهجيات تسويق الكتب والمقالات والمدونات، والوصول إلى جمهور القرَّاء المستهدف.
فرق عملأما الدورة الرابعة، فستتم خلالها مناقشة أفكار ورؤى المشاركين حول القصص المقترحة في الدورة السابقة، ومدى قابلية تنفيذها ضمن مشروع كتابي موحد أو عدد من المقالات المنفصلة.. وستتضمن مجالات تركيز ورش العمل مناقشة الشخصيات الرئيسة للقصص، ومنهجيات تناولها ودراسة مضمون المقالات والقصص، ومناقشة أساليبها وطُرق معالجة المضمون. وسيتم توزيع المشاركين إلى فرق عمل ليناقشوا أعمالهم فيما بينهم تحت إشراف المدربة وبحث طرق صياغة محتوى كتابات السفر بصورة تستقطب القارئ والناشر على السواء. وستتيح ورش عمل دورات كتابات السفر لمنتسبيها اكتساب أدوات الكتابة التي تستقطب القرَّاء وتسترعي اهتمامهم، ومتابعتهم لكامل مجريات القصة، والتعرف إلى عناصر قصة السفر من سياق مكاني وأشخاص ومشاعر وإجادة توظيفها. كما ستبرز الورش طرق التواصل الفعال، ونقل تجارب السفر واستراتيجيات عرض القصص والترويج لها، وستوفر منصات لتبادل الخبرات في تطوير الحلول لتحديات صياغة المحتوى الإبداعي.