«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تصدر العدد الثاني من «قراءات»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أصدرت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، العدد الثاني من نشرة «قراءات في كتب جديدة»، وتستعرض النشرة بين دفتيها في 55 صفحة، 12 كتاباً نوعياً في مختلف المعارف والعلوم الإنسانية والاجتماعية والاستراتيجية والسياسية والأخلاقية والدينية والتاريخية والأدبية، يتصدرها موضوع مصور تحت عنوان «إرث» يحتفي فيه العدد بالثاني من ديسمبر، ذلك اليوم التاريخي الذي أُعلن فيه قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى افتتاحية بقلم الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا بالجامعة، تحدث فيها عن التحدي الذي واكب الإعداد لصدور العدد الثاني حتى يكون مميزاً عن سابقه. وعرج رضوان السيد في افتتاحية العدد على العناوين العشرة الجديدة، والعنوانين القديمين وما يمثلانه من أهمية، خاصة أنهما يتحدثان عن المواطنة.

حمل عنوان الكتاب الأول الذي قدم الدكتور سعد ربيع قراءة فيه: «إنسانية محمد، وجهة نظر مسيحية»، للعالم الأميركي كريغ كونسيداين، الذي يعمل محاضراً بجامعة رايس في هوستن، وله عدّة كتب في مجال العلاقات الإسلامية المسيحية. أما الكتاب الثاني فقد حمل عنوان «المواطنة: الخطاب والنظرية والآفاق عبر الوطنية»، ويغطي هذا الكتاب، الذي قدم قراءته الدكتور محمد الزيودي، عضو هيئة التدريس بالجامعة، مجموعة واسعة من الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وجاء الكتاب الثالث بعنوان «تكوين مواطنين صالحين: التعليم والمجتمع المدني»، وقدم له الدكتور استيرلنج جينسن، عضو هيئة التدريس بالجامعة، وركز في مقدمة قراءته على أن الحجة المركزية لمضامين الكتاب هي أن التعليم يلعب دوراً حيوياً في بناء المواطنة والمجتمع المدني. أما الكتاب الرابع، الذي قدم قراءته الدكتور أحمد الزعبي، كان عنوانه «ابستمولوجيا الجماعات»، وهيأ الزعبي في تقديمه بالنظر إلى العنوان، حيث تحول معنى الابستمولوجيا من الفاعل الفردي إلى الفاعل الجماعي، وحمل الكتاب الخامس عنوان «إعادة فتح العقول- عودة إلى قيم العقلانية والحرية والتسامح»، وهو للكاتب والصحفي التركي مصطفى أكيول، وقدمت قراءته الدكتورة أسماء المعمري، عضو هيئة التدريس بالجامعة، التي أشارت في مقدمتها إلى أن الكاتب تناول الموضوع بتفاصيله الواقعية من واقع معايشته الميدانية.

الفقه والقيادة والفلسفة

جاء الكتاب السادس بعنوان «الفقه الإسلامي والأخلاق»، وقدم قراءته الدكتور عبد الحميد الراقي، عضو هيئة التدريس بالجامعة. وقدم الكاتب اللبناني محمد السماك قراءة الكتاب السابع الذي حمل عنوان «هنري كيسنجر القيادة» والذي كتبه كيسنجر وهو في عامه التاسع والتسعين.

ثم قدم الدكتور نور الدين الموادن عضو هيئة التدريس بالجامعة قراءة عن الكتاب الثامن الذي ألفه أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة كمبريدج ديفيد أبو عافية وحمل عنوان «البحر الكبير: تاريخ البحر المتوسط والمتوسطيات»، وتناول هذا الكتاب دور البحر المتوسط الذي حمل أكثر من اسم، أما الكتاب التاسع الذي قدم قراءته الدكتور عبد الدائم السلامي وحمل عنوان «فرنسا: قوة محبطة قراءة في عهود القوة الفرنسية» وكتبه الباحثان الفرنسيان: بوتران بادي ودومينيك فيدال. أما الكتاب العاشر فهو «النجاح والإخفاء: الفلسفة والعلوم العربية خلال النهضة الأوروبية»، الذي راجعه الأكاديمي والمؤرخ اللبناني الدكتور محمود حداد، ويتمحور فيه السؤال عما إذا كانت العلوم والفلسفة الغربية خلال النهضة الأوروبية قد تأثرت بالفلسفة والعلوم العربية - الإسلامية، وحمل الكتاب الحادي عشر عنوان «رأس المال الوهمي: الحرير والقطن وصعود الرواية العربية في لبنان ومصر»، لإيزابيث هولت، ويشير الدكتور نزار قبيلات- عضو هيئة التدريس بالجامعة- في قراءته، إلى أن مؤلفة هذا الكتاب تتبعت بالطرح المميز مراكز الاهتمام الثقافي في المنطقة العربية في القاهرة وبيروت.

وحمل الكتاب الثاني عشر والأخير عنوان: «تعليم المهاجرين البالغين ذوي التعليم الرسمي المحدود، النظرية والبحث والممارسة»، وقد قدم قراءته الدكتور محمد السيد، عضو هيئة التدريس بالجامعة.

رصد توثيقي

ضم العدد الثاني رصداً توثيقياً لأهم الفعاليات التي قدمتها الجامعة في الربع الأخير من العام الماضي، من بينها مؤتمر اللسانيات الحاسوبية واللغة العربية، والمؤتمر الدولي الفلسفي الأول، بالإضافة إلى إشارة النشرة للعدد الأول منها.

تعزيز النشر والتوثيق

تأتي هذه النشرة ضمن جهود الجامعة لتعزيز مجالات النشر والتوثيق، وإثراء الساحة الثقافية والأدبية من خلال عرض الجديد من الكتب والإصدارات الأجنبية في المجالات الاجتماعية والأخلاقية والدينية والتاريخية. النفس اللغوي، المفردات، اكتساب وتقويم المورفوسينتاكس.