الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

12 ورشة لـ «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في «القاهرة للكتاب»

جانب من الورش (من المصدر)
29 يناير 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تصدر العدد الثاني من «قراءات»
مركز جمعة الماجد يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب»

ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية 12 ورشة في الخط العربي، وذلك ضمن فعالياته التعليمية التي تتزامن مع أيام النسخة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وقد بدأت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ ثاني أيام المعرض بهذه الورش التي تستهدف تعريف أجيال الطلبة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستقبل الورش الراغبين بتعلّم قواعد كتابة الخط العربي والتعرف على حروفه وجمالياتها، وقد تمّ انتقاء الجمل والعبارات التي يقوم المشاركون في الورش بكتابتها من صميم الثقافة الوطنية الإماراتية.
ويقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورش الخط العربي بأسلوب شائق يجذب النشء، وقد استُمِدت الجمل والعبارات والكلمات التي يكتبها المشاركون من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تفيض حكمة وحباً للخير من أجل الإنسانية قاطبة، ومن الثقافة الإماراتية، والأمثال الشعبية، وقد جعل الأرشيف والمكتبة الوطنية من ورش الخط العربي وآفاقه الفنية وزخرفاته التشكيلية جسراً يعبر من خلاله المشاركون إلى الثقافة الإماراتية. وتعدّ هذه الورش المتخصصة بالخط العربي الذي يعتمد الحروف كمفردات بصرية لها روحها الإبداعية، إضاءة للطريق أمام الأجيال نحو الخط العربي الذي يعد إرثاً جمالياً وحضارياً، إذ يحظى المشاركون بفرصة تعلم فنون الخط العربي وأنواعه، والأدوات اللازمة لكتابة الخط العربي، وكيفية استخدام قلم القصب، والتدريب العملي على استخدامها بأيسر الطرق، وأساليب إتقان جماليات الكتابة بالخط العربي. ويواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية تنظيم عشرات الفعاليات في مجالات أخرى على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الخط العربي
معرض القاهرة الدولي للكتاب
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©