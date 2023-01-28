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ثقافة

مركز جمعة الماجد يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب»

زوار جناح المركز في معرض القاهرة
28 يناير 2023 17:20

دبي (الاتحاد)
يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى 6 فبراير 2023، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بمجموعة قيمة من إصدارات المركز العلمية والتراثية.
وتمثل هذه المشاركة فرصة كبيرة يلتقي فيها المركز بجمهوره الكبير في جمهورية مصر العربية من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات، كما تسهم هذه المشاركة أيضاً في التعريف بالمركز ودوره في مجال المخطوطات والمصادر والمراجع، خصوصاً النادرة منها. ويشهد جناح المركز إقبالاً كبيراً من جانب جمهور المعرض وطلاب الجامعات، وعدد كبير من الأكاديميين والمثقفين المصريين والعرب.
ويشارك المركز بعرض نحو سبعة وخمسين إصداراً من إصداراته، آخرها كتاب «مظاهر الحضارة في بلاد ما وراء النهر خلال العصر التيموري»، وكتاب «الكتابات الأثرية العربية بالمغرب والأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط الزيريين»، وكتاب «الترفيه في العراق والشام (من العصر العباسي الأول إلى نهاية القرن الرابع الهجري، من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلادي)»، وكتاب «التأثيرات الحضارية للمسلمين في ثقافة وفنون اليابان: دراسة تاريخية أثرية».

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