د. عبدالله الغذامي يكتب: وإذا تمرس تمترس

ذهب زمن الأخذ من كل علم بطرف، وساد اليوم زمن التركيز العلمي والتخصص، وكلما تخصص أحد منا وغرق في تخصصه، فذاك التخصص سيتحول إلى نافذة تحصر رؤيته للعالم وسيكون التخصص بمثابة نافذته الخاصة، ويضيق الفضاء المعرفي لكي ينحصر في حقلٍ محدد في لغته ومصطلحاته ومجازاته وفي الخيارات الذهنية والذوقية وستكون أحكام المتخصص على كل شأن عام وفق تصوراته التخصصية، فالمحامي والطبيب ستجنح تصوراتهما كما لغتهما للنظر إلى كل شيء حسب حال الدربة التخصصية ولا يقف هذا عند مكان التخصص، بل سيصبح سلوك كل واحد منهما بصبغة تخصصه.

وفي فترة مرّت كان التخصص لقباً يلاصق صاحبه، فلقب الحكيم على الطبيب وعلى اسم عائلته ومثل ذلك ألقاب النجار والخباز والخياط التي أصبحت أسماء لعائلاتهم، وفي «تويتر» نشاهد الطبيب والنفساني والاقتصادي والمحامي والنحوي، وهذه كلها تخصصات لها منظوماتها المنهجية والعلمية، ومن ثم لغتها ذات العبارات المقننة، فتنعكس على تغريداتهم وتوجه أجوبتهم، كما تستجلب الأسئلة لهم، فالنحوي لن يستطيع تفويت تغريدة دون أن يتحسس من حالتها النحوية، والنفساني سيجنح ليتلمس الحال السيكولوجية للخطاب وما تشير له اللغة من موحيات تدل على تغشيش لفظي يكشف علة نفسية ما، والطبيب لن يرتاح لو رأى ثناء على تجربة صحية تحت زعم اسأل مجرباً ولا تسأل طبيباً، وهنا سيضطر إلى كشف الخطأ التشخيصي كما يراه الطبيب ولا يراه العموم، وهذا وازع أخلاقي يحدوه للتدخل إضافة إلى كون ذلك هو النافذة التي تطل منها عيون الطبيب وتصنع له لحظته وتشعره بالحاجة إليه، ولو تجاهل اللحظة لأحس بالتقصير، وكذلك سيرى فيه الناس التقصير، ولقد مر علي زمن كنت أشعر فيه بحرقة ومرارة من أخطاء المذيعين والمذيعات لكني أخذت بترويض نفسي لكي يتسع صدري مع إيثار مقولة «أنحى الناس من لم يخطئ الناس» إضافة إلى راحة الرأس من ملاحقة عباد الله مما يضيق على راحتي النفسية والوقتية، لكن حالي مع كوني ناقداً لا تسمح لي بتجاوز فرص الحالات النقدية السانحة ليس لملاحقة فاعليها، بل لرصدها لتفتح لي فرصاً بحثية، وهذه خلاصة تجارب وجدتها أجدى من ملاحقة الناس وكأني وكيل آدم على ذريته واكتفيت بأن أكون وكيلاً لمنهجياتي البحثية، فأفيد أبحاثي عوضاً عن اكتساب صفة «نشبة الحلق» التي تجعل الناس يضجرون منك ومن ملاحقاتك وتطفلك على ألسنتهم وأفكارهم وحرياتهم الظرفية، والتخصص قيد ذهني بمثل ما هو مسؤولية علمية وسلطته على الذات المتخصصة فاعلة وموجهة لدرجة أن تعزله عن محيطه العام وتلزمه بتعديل شخصيته الفطرية لتكون شخصية مصنعة وفق حال التخصص وكلما تمرس في تخصصه تمترس فيه وتلبسه في كل شأنه.