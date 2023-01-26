معهد الشارقة للتراث يشارك في «القاهرة للكتاب 54»

الشارقة (الاتحاد) يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلق أمس الأربعاء 25 يناير في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ويستمر لغاية الاثنين 6 فبراير المقبل، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية وناشرين من مختلف الدول العربية والأجنبية. ويضم وفد المعهد المشارك في المعرض، كلاً من الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد، وأحمد سالم البيرق، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وأحمد الدح، رئيس قسم العلاقات الدولية. وفي معرض تعليقه على هذه المشاركة، قال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: «يحرص معهد الشارقة للتراث على الحضور الفاعل والنوعي في جميع دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره من أكبر وأشهر معارض الكتاب في منطقة الشرق الأوسط، ويستقطب نحو مليوني زائر سنوياً، وذلك سعياً من المعهد لترسيخ جهوده الرامية إلى الحفاظ على الموروث التراثي المادي وغير المادي والعناية به، وربطه بالواقع الحالي، والعمل على التعريف به، ونشره وترويجه بمختلف القنوات والسبل، حيث يتجسد هذا الاهتمام في العديد من المشاريع والمبادرات ومن ضمنها إقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التراثية، والمشاركة فيها محلياً ودولياً، ومن أهمها هذا المعرض العالمي المهم». وأوضح المسلم أن المعهد حقق خطوات نوعية على صعيد المساهمة في إثراء الروافد التراثية، وجذب المهتمين في مجال التراث، ودعم مسيرة الأبحاث والدراسات والكتابات التراثية وإثراء المكتبة الإماراتية والعربية بها، فضلاً عن إصدار العديد من الكتب والمجلات والنشرات التي تعنى بموضوعات التراث على الصعيدين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن حكومة الشارقة تضع الاهتمام بالكتاب والعناية بالصناعات المعرفية والإبداعية ونشر ثقافة القراءة على رأس أولوياتها الاستراتيجية التي تستلهم الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ويضم جناح معهد الشارقة للتراث المشارك في المعرض قاعة رقم 3، ما يربو على 550 إصداراً متنوعاً تغطي موضوعات ذات مضامين تثري الوعي بالتراث وعناصره المختلفة ومفاهيمه القيمية إلى جانب الثقافة والتاريخ والأنثروبولوجيا وأدب الرحلات، ولقاءات علمية وثقافية مع المؤسسات المصرية ذات العلاقة، وإطلاق توقيعات عدد من الإصدارات والكتب الجديدة لنخبة من الكتاب والباحثين.