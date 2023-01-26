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ثقافة

«أبوظبي للغة العربية» يُعلن تشكيل لجنته العلمية لعام 2023

أعضاء اللجنة (من المصدر)
27 يناير 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تشكيل لجنته العلمية لعام 2023، برئاسة الدكتور علي بن تميم، رئيس المركز، وعضوية مجموعة بارزة من الأكاديميين والعلماء والمتخصصين في اللغة العربية ومختلف المجالات الأدبية والثقافية.
وأكد الدكتور علي بن تميم، أن اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية، تُشكل ركيزة أساسية في هيكلية عمل المركز ومسيرته نحو ترسيخ حضور اللغة العربية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وقد ساهمت جهودها على مدار العامين الماضيين في تحقيق مشاريع ومبادرات المركز لإحداث نقلة مهمة على الساحة الثقافية. كما عملت اللجنة العلمية على تطوير أداء المركز وإبرامه لمجموعة مهمة من الشراكات ذات الأثر العميق في المجال الثقافي وتطوير اللغة العربية. ولا شك أن اللجنة العلمية للمركز لعام 2023 ستكمل مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققها المركز، خاصة أنها تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مجالاتهم، مما سيقدم أفكاراً ووجهات نظر متجددة وثرية تدعم مسيرتنا نحو تحقيق أفضل مستويات الأداء.
وتضم اللجنة العلمية للمركز لعام 2023 كلاً من الأستاذ الدكتور بلال أورفه لي، الباحث والأكاديمي وأستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربيّة والإسلاميّة ورئيس دائرة العربيّة ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركيّة في بيروت، والأستاذ الدكتور خليل الشيخ، الناقد والباحث والمترجم، والأستاذ الدكتور عبدالله الغذامي، الأكاديمي والناقد الأدبي والثقافي، أستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك سعود بالرياض، والأستاذ الدكتور علي الكعبي، المستشار في جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة، وأستاذ سياسات التعليم وعلم التربية المقارن، الأمين العام السابق لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ الدكتور فيتالي ناؤمكين، أحد الوجوه البارزة في مدرسة الاستعراب الروسية المعاصرة، ومدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والأستاذ الدكتور محسن جاسم الموسوي، أستاذ الدراسات العربية والمقارنة في جامعة كولمبيا في نيويورك، والأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الشاعر والناقد الأدبي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي في جمهورية مصر العربية، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة والرئيس السابق للهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر، والأستاذة الدكتورة هنادا طه، أستاذ كرسي اللغة العربية، والعميد المساعد للبحوث والتطوير في كلية التربية بجامعة زايد، والأستاذة الدكتورة وين- شين أويانغ أستاذة الأدب العربي والأدب المقارن، في معهد الدراسات الأفريقية والاستشراقية SOAS في جامعة لندن.
وتتمثل مهام اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية في تقديم المشورة والاستشارات للمركز، ووضع الاقتراحات حول الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها أو يديرها أو ينفذها، وتقديم المقترحات للمساعدة في تطوير رؤية المركز وسياسات المحتوى، وتقديم التوصيات الموضوعية المتعلقة بمجالات النشر والمكتبات، والتكنولوجيا، والأنشطة، والفعاليات. كما يشمل دور اللجنة اقتراح الخبراء والمتخصصين لدعم وتحقيق أهداف المركز، وآفاق التعاون العربي والدولي مع المراكز البحثية المتخصصة ذات العلاقة بعمل المركز، فضلاً عن اقتراح المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تحقق أهداف المركز، وكذلك تحديد الموضوعات والمشاركة فيها.

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