«منصة فاوندري».. إلهام فضاء الابتكارات الفنية

نوف الموسى (دبي)

الأهمية الثقافية في ما قدمته منصة «فاوندري»، إحدى أبرز الوجهات الإبداعية متعددة الاستخدامات للفنون والثقافة والعمل، في وسط مدينة دبي، من خلال افتتاح موسمها الفني الأول لعام 2023، هي مقدرة الأعمال الفنية المشاركة ضمن أربعة معارض فنية متنوعة، على الانتقال بالمعرفة الفنية للحياة اليومية، من خلال إتاحتها عالماً من الاحتمالات اللانهائية تُلهم المشاهد نحو التفكير بالمجتمع الذي يعيشه فيه، وبنية الأفكار التي يتبناها وتشكل جزءاً أصيلاً من تجربته، وطريقته في التفاعل مع الشرائح المجتمعية المتعددة، وقد تنوعت مضامين المعارض الفنية، ومن بينها فوتوغرافيا ذات لمحة درامية سيريالية للمصور الفوتوغرافي الإيطالي أنطونيو سابا، الذي رسم الشخصيات الفوتوغرافية بحس شاعري، ورغبة كامنة في التعبير عن جوهر المعنى من تلك المشاعر، من خلال الإضاءة الخافتة أحياناً، والساطعة في أحيان أخرى التي تحكمها الظلال في مستويات عالية من التجريد القريب من الفعل الواضح للحركة داخل الفوتوغرافيا.

ويستمر المعرض الذي انطلق مساء أول من أمس، حتى 23 فبراير المقبل، في منصة فاوندري الإبداعية، في استقبال المهتمين بالابتكارات ذات العلاقة بالمطبوعات الفنية والرسومات والرموز غير القابلة للاستبدال «NFT» بموقعه في منطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد بمدينة بدبي.

وجاءت المجموعة الفنية النوعية للمقتني ثيبولت كادرو، بمثابة مشاركة استثنائية، من خلالها تتبنى «منصة فاوندري»، حضور المقتنيات الفنية، بجانب المعارض الفنية، خاصةً أن الهدف الأساسي من عرض الأعمال، كما أوضح ثيبولت كادرو، معرفي بالدرجة الأساسية، ليتعرف عبرها المشاهد على مجموعة من الفنانين وأعمالهم، التي ربما لم يتسنَّ للبعض التعرف عليها عن قرب. ويعتبر ثيبولت كادرو، الذي يمتهن المحاماة، أن الاقتناء الفني بالنسبة له متعة جمالية، قائلاً: «أحب أن أحيط نفسي بالأعمال الفنية، وأستشعر أثرها والقوة من حضورها في المساحات الخاصة والعامة، وقررت أن عليّ مشاركة الآخرين هذا الشعور، وخاصة أن عملية الاقتناء لهذه الأعمال التي ترونها، مبنية على سنوات من البحث والتروي والقراءة التفصيلية لكل مجموعة».

وبدوره، اعتبر الفنان والرسام والمصمم DON، المشارك بمجموعته «Enhanced» في معرض «منصة فاوندري»، أن الخيال، بوصفه مالك مفاتيح العوالم غير المكتشفة، هو الطريق الأسمى نحو المتعة المطلقة، ذات الأبعاد القائمة على الحسّ، دونما الشعور بأهمية الحدود الفكرية، التي لطالما حجمت من إبداع البشرية، في بحثها المستمر عن الإجابات، وانشغالها في التفكير المستمر، دون تجربة عيش متكاملة، والتي لا يمكن تحقيقها دون متعة خالصة، فالأخير كفيل بأن يعمق تجربتنا مع أنفسنا، وهو ما يجسده تماماً في أعماله الفنية، لاستدراج المتلقي نحو متعة التخيل واكتشاف الأشياء وتحويلها إلى تصورات غير متوقعة.

وتسعى مجموعة «NftyDreams DAO» التي تضم أكثر من 3000 فنان، يمثلون طيفاً واسعاً من الأساليب والوسائط من كافة أنحاء العالم، في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، إلى إتاحة أكبر فرصة ممكنة للفنانين للظهور والتواصل من خلال بناء شبكة مجتمعية داعمة للحراك الفني في هذا المجال، وجاءت مشاركتها في معرض «منصة فاوندري»، لإحداث تواصل حيّ ومستمر مع المجتمعات الفنية للاطلاع على التجارب الإبداعية، وبناء منصات تفاعلية تضمن استمرارية اشتغالهم في التعبير عن رؤيتهم للحياة من خلال الفنون.