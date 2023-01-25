صالون الشارقة الثقافي يناقش «الأثر الثقافي والإنساني للمجموعات الثقافية الإلكترونية»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة صالون الشارقة الثقافي، تحت عنوان «الأثر الثقافي والإنساني للمجموعات الثقافية الإلكترونية «الواتساب نموذجاً»، تم تنظيمها عبر برنامج ويبيكس، وأدارت الجلسة صالحة غابش، رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وشارك فيها عبد الحميد القائد، من مملكة البحرين، ود. شهاب غانم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصطفى دوادة من المملكة المغربية، ود.سعيدة بنت خاطر، من سلطنة عمان. بدأت صالحة غابش، الحديث حول الندوة قائلة:«لقد أصبحنا متأقلمين بامتياز مع التقنيات الحديثة ومنسجمين مع ما توفره لنا من وسائل للتواصل.. نكاد نقول لها شكراً لأنها قربت البعيد، ويسرت الصعب، واختصرت المسافات، وفتحت نوافذ يطل منها كل منا كأنه يطل على جاره الملاصق لبيته، كثرت المجموعات، التي ينسجم أفرادها في اهتمام واحد، وإن كان الاهتمام لا يشترط وحدة الرأي، وتشابه الفكر، هناك مجموعات للعائلة، وللعمل، وللسفر، وللمدرسة، والأصدقاء، وغيرها، وهناك كذلك المجموعات الثقافية محور جلستنا اليوم». تضمن الصالون الثقافي عدة محاور منها هل وجود منتديات ثقافية افتراضية يفتح المجال لوجود موضوعات ثقافية جديدة، وهل يمكن للمنتديات الافتراضية أن تطغى مستقبلاً على المنتديات الواقعية، وقدمت الندوة عدة توصيات منها ضرورة تشكيل مجلس مديرين للمجموعات الثقافية، وسلطت الضوءعلى إيجابيات بعض المجموعات الثقافية التي تختصر المسافات والوقت وتساعد الأدباء والشعراء في تقديم موهبتهم ونشر إصداراتهم وتبادل المعرفة والخبرات، وسلطت الضوء على صعوبة وأهمية دور مدير المجموعات الثقافية، خاصة في اختيار الأعضاء النشيطين المفيدين، والحد من الخلافات التي قد تحدث في المجموعة، ودوره في تنظيم فعاليات ثقافية مهمة ومفيدة. د.شهاب غانم، تحدث عن مجموعته قائلاً: تعتبر مجموعة شهاب غانم من أولى المجموعات الثقافية التي تعمل على نشر الكتب بحيث تكون متاحة للجميع وبالمجان، حيث أصدرنا حتى الآن 13 كتاباً، والكتاب الرابع عشر قيد النشر، ويمكن للمجموعات الثقافية أن تختصر الوقت والمسافة، حيث يمكنني حضور أكثر من ندوة ثقافية عبر تطبيق زوم في اليوم الواحد. د. سعيدة بنت خاطر، قالت: مجموعتي الثقافية الإلكترونية«رفقة الضوء»تعتبر مجموعة إنسانية وليست ثقافية فقط، ندعم كافة المواهب ونشجع كل مبدع، ونحرص على إيصال رسالتنا الثقافية لأماكن بعيدة لم يذهب إليها أحد من قبل، ولاحظنا أن تنظيمنا لهذه الندوات الثقافية هناك له أثر كبير، فالناس هناك متعطشون للثقافة. وأكدت بنت خاطر أن«مجموعتنا الثقافية تحرص على استقطاب المواهب ومنحهم الفرص لتقديم موهبتهم وتحقيق الفائدة للجميع منها، الخط العربي مثلاً وغيرها، وأن المجموعات تساعد في جمع المعلومات بصورة أسرع وأكثر دقة وتختصر الوقت والجهد في الوصول للمصادر المطلوبة».