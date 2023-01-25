«الشارقة للتراث» يبحث الاحتفاء بـ «يوم التراث العربي»
«الشارقة للتراث» يبحث الاحتفاء بـ «يوم التراث العربي»
25 يناير 2023 20:47
ناقش الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، مع المستشار سعاد السائحي، مدير إدارة الثقافة في الأمانة العامة للجامعة بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، الاستعدادات الجارية للاحتفاء بالدورة الجديدة لـ «يوم إحياء التراث الثقافي العربي» الذي تنظمه الجامعة، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث على مدى يومي 26 و27 فبراير الجاري في القاهرة. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون المتبادل، وبناء شراكة معرفية نوعية، ونقل الخبرات وأفضل الممارسات الثقافية. وأثنى الدكتور عبدالعزيز المسلم على جهود إدارة الثقافة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في توثيق الصلات الثقافية بين بلدان الوطن العربي، وتنسيق خططها على الصعيد الثقافي والمعرفي والتراثي، مشيداً بالشراكة النوعية الوثيقة بين المعهد والجامعة العربية، والتي انبثق عنها العديد من المبادرات والمشاريع الطموحة في سبيل الحفاظ على التراث العربي، وصون القيم المرتبطة به. وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور عبدالعزيز المسلم دعوة إلى المستشار سعاد السائحي لزيارة فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها العشرين التي ينظمها المعهد خلال شهر مارس المقبل. يذكر أن تنظيم يوم إحياء التراث الثقافي العربي يأتي وفقاً لقرار وزراء الخارجية العرب، حيث تم إطلاق النسخة الأولى منه في 2016، وينظم سنوياً يوم 27 فبراير من كل عام، وستحمل نسخة العام الحالي شعار «مكنز التراث الشعبي في العالم العربي»، ويضم مجموعة من المؤتمرات والندوات المرتبطة بالتراث الشعبي العربي.