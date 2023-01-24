«أبوظبي للغة العربية» يشارك في معرض القاهرة للكتاب

يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في فعاليات الدورة الـ54 من «معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023»، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى 6 فبراير 2023، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. وتحفل أجندة المركز خلال المعرض بالكثير من الفعاليات الثقافية والمعرفية والفنية، إلى جانب تنظيم أمسيات شعرية وعروض للأفلام وندوات نقاشية حول مجموعة بارزة من إصدارات المركز.

ويقيم المركز مجموعة من الحفلات الموسيقية والفنية على هامش المعرض بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في مصر، من ضمنها، حفلان غنائيان في قبة الغوري الأول بعنوان «أم كلثوم: الشعر والغناء»، تحييه الفنانة مروة ناجي وفرقتها، احتفاءً بإطلاق الكتاب الذي يحمل الاسم نفسه من إصدار المركز، حيث تغني مجموعة مختارة من القصائد التي تغنت بها أم كلثوم. والحفل الثاني بعنوان «بين أبي الطيّب وشوقي، أشعار أحبّها الشيخ زايد»، من تلحين الموسيقار مصطفى سعيد من مصر، عزف وغناء فرقة أصيل للموسيقى العربية المعاصرة.

كما ينظم المركز عرضاً وحفل استقبال للفيلم الإماراتي «حجر الرحى، العين.. أول من رأت الأحلام» للمخرج الإماراتي ناصر الظاهري، الذي يوثّق سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكيفية نهوضه بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، وتنظيم شؤونها، وذلك في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد مشاركة المركز في المعرض أيضاً تنظيم أمسية شعرية بعنوان «سَوار الشِّعر»، تحييها الشاعرة الإماراتية خلود المعلا، وتُقدّم خلالها نخبة من قصائدها. وتتضمن الأجندة أيضاً ندوة نقاشية لكتاب «رحلات علي باي العباسي.. أدب الرحلات وتحديات الترجمة»، التي تناقش المحتوى المترجم، والتحديات التي يشهدها المترجم عموماً في الأعمال المرتبطة بأدب الرحلات، بمشاركة كل من الشاعر والأكاديمي ومترجم الكتاب الدكتور طلعت شاهين، والكاتب والروائي أحمد عبداللطيف، مراجع الكتاب.

مشاركة موسّعة

وحول المشاركة، أكّد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعدّ تظاهرة ثقافية مميّزة على مستوى المنطقة، تستضيف تحت مظلتها نخبة من المثقّفين والأدباء والخبراء وصنّاع الكتاب لطرح الرؤى والأفكار المتجدّدة لتطوير هذا القطاع الحيوي. ولذا يحرص المركز على أن يكون جزءاً فعّالاً من الحدث من خلال مشاركة موسّعة تتضمن فعّاليات وجلسات نقاشية ثرية تواكب أهداف المركز للمساهمة في تعزيز اللغة العربية في المجالات الثقافية والإبداعية، ودعم المبدعين والناشرين الإماراتيين والعرب.

ويُنظم المركز ضمن مشاركته وبالتعاون مع مؤسسة الصالون الثقافي العربي ندوة «جيل الرواد وتأثيرهم في الثقافة العربية.. تجربة صلاح فضل وجابر عصفور» التي يشارك فيها الدكتور مصطفى الفقي، الدبلوماسي والمفكّر السياسي، والدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون. هذا إلى جانب جلسة نقاشية تحمل عنوان: «اللغة العربية في مناهج التعليم. الواقع وآليات التطوير»، التي تناقش واقع اللغة العربية في مناهج التعليم المختلفة في المنطقة العربية، والتقرير الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية في هذا الإطار.

«مقهى ريش»

وتشمل مشاركة المركز أيضاً تنظيم ندوة وتوقيع كتاب «أم كلثوم: الشعر والغناء»، وذلك ضمن سلسلة كتب الموسيقى التي يصدرها المركز. وتتطرّق الندوة إلى ذائقة أم كلثوم في اختيار القصائد التي غنّتها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقصائد والأشعار والمحتوى الغنائي الذي تمثّله أعمال سيدة الغناء العربي. ويشارك في الندوة، مؤلّف الكتاب الدكتور أحمد يوسف علي، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة، ورأفت السويركي، كاتب وباحث وإعلامي مصري.

كما ينظم المركز جلسة نقاشية لكتاب «مقهى ريش: من هنا مر تاريخ مصر» للروائية والشاعرة الإماراتية، ميسون صقر، الفائزة بجائزة الشيخ زايد للآداب 2022. ويقدّم الكتاب توثيقاً لحقبة مهمّة من التاريخ الثقافي لمصر من خلال تتبّعه لتحوّلات ثقافية واجتماعية في التاريخ المصري الحديث. ويتحدّث في الجلسة كل من ميسون صقر، والدكتور حسين حموده، أستاذ النقد الأدبي الحديث في جامعة القاهرة، والدكتور كمال مغيث، باحث في المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بمصر.

وكذلك يستعرض واقع القصة القصيرة في الإمارات، ومراحل تطوّرها، وأبرز خصائصها، ومقوّمات ازدهارها، وأهم أسماء وتجارب مبدعيها من خلال جلسة «القصة القصيرة في الإمارات»، التي يشارك فيها الكاتب والإعلامي الإماراتي عبدالحميد أحمد، والكاتب والإعلامي الإماراتي ناصر الظاهري، والكاتب والروائي المصري وليد علاء الدين.

ويخصّص المركز للموسيقى العربية وتطوّرها عبر العصور جلسة بعنوان: «الموسيقى العربية، قوّة التأثير وثراء التأثّر». ويشارك فيها علي العبدان، الشاعر والناقد والفنّان التشكيلي الإماراتي، ومصطفى السعيد، موسيقي وباحث في علوم النغم، والإعلامي سيد محمود.