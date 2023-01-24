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ثقافة

اليوم.. الحلقة الرابعة المباشرة من برنامج «أمير الشعراء»

أعضاء لجنة تحكيم البرنامج (وام)
25 يناير 2023 00:31

أبوظبي (وام)

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تواصل حلقات البث المباشر لبرنامج "أمير الشعراء"

تنطلق مساء اليوم، رابعة حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» الموسم العاشر، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.
وتشهد الحلقة الرابعة منافسة أربعة شعراء، وهم نور الموصلي من سوريا، وعبدالله العنزي من السعودية، وأحمد بوفحتة من الجزائر، ومصطفى مطر من فلسطين، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.
وتأهلت في الحلقة الثالثة من البرنامج الشاعرة عائشة السيفي من سلطنة عُمان بدرجة 45 من خمسين بقرار من لجنة التحكيم، لينتظر الشعراء المتبقون نتيجة تصويت الجمهور لاختيار شاعرين يلتحقان بالمتأهل من شعراء الحلقة، حيث نال أحمد مدني من مصر 44، ونال محمد محمود محاسنة من الأردن درجة 43، أما عمر حسين المقدي من اليمن فنال 41، ويعود اختيار شاعرين آخرين إلى تصويت الجمهور من ضمن الشعراء الثلاثة المتبقين، ويستطيع الجمهور التصويت لشاعرهم المفضل من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببرنـامج «أمير الشعراء».

أمير الشعراء
مسابقة أمير الشعراء
برنامج أمير الشعراء
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