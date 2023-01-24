إعلان القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها لعام 2023، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أميركي، حيث تتضمن القائمة 16 رواية.

وتشتمل القائمة الطويلة للجائزة على كتّاب من تسع دول عربية، تتراوح أعمارهم بين 40 و77 عاماً، وتعالج رواياتهم قضايا متنوعة، من الهجرة وتجربة المنفى واللجوء، إلى العلاقات الإنسانية، سواءً منها العابر أو العميق. كما تستكشف الروايات عالم الطفولة وتجارب التحول من الطفولة إلى النضج، مُظهرةً من خلال ذلك الاضطرابات السياسية المتشعبة وشتى الصراعات الفردية والجماعية. في الروايات، نجد السخرية والواقعية السحرية والديستوبيا والرمزية، كما نجد محاولات لاستثمار التراث الشعبي والحكايات الشفاهية من أجل فهم القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة.

وجرى اختيار القائمة الطويلة من لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب والروائي المغربي محمد الأشعري، وعضوية كل من ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية، وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي، وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية، وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحفية جزائرية.

القائمة الطويلة

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2023 والمدرجة وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتّاب:

رواية «منا» للكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد (دار الدواية للنشر والتوزيع)، رواية «صندوق الرمل» للكاتبة الليبية عائشة إبراهيم (منشورات المتوسط)، رواية «الكل يقول أحبك» للكاتبة المصرية مي التلمساني (دار الشروق)، رواية «ليلة واحدة تكفي» للكاتب الأردني قاسم توفيق (الآن، ناشرون وموزعون)، رواية «حجر السعادة» للكاتب العراقي أزهر جرجيس (دار الرافدين)، رواية «اسمي زيزفون» للكاتبة السورية سوسن جميل حسن (منشورات الربيع)، رواية «حاكمة القلعتين» للكاتبة السورية لينا هويان الحسن (دار الآداب)، رواية «بيتنا الكبير» للكاتبة المغربية ربيعة ريحان (دار العين)، رواية «كونشيرتو قورينا إدواردو» للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان (منشورات تكوين - العراق)، رواية «أيام الشمس المشرقة» للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي (دار العين)، رواية «الأفق الأعلى» للكاتبة السعودية فاطمة عبدالحميد (منشورات ميسكلياني - الإمارات)، رواية «عصور دانيال فى مدينة الخيوط» للكاتب المصري أحمد عبداللطيف (دار العين)، رواية «الأنتكخانة» للكاتب المصري ناصر عراق (دار الشروق)، رواية «بار ليالينا» للكاتب المصري أحمد الفخراني (دار الشروق)، رواية «تغريبة القافر» للكاتبة العُمانية «زهران القاسمي (دار رشم)، رواية «معزوفة الأرنب» للكاتب المغربي محمد الهرادي (منشورات المتوسط).

مخزون تراثي وأسطوري

الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.