اتفاقية تعاون بين سفيرة الثقافة العربية و«وزارة الثقافة» و«الألكسو»

أبوظبي (وام)

وقّعت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان السفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ووزارة الثقافة والشباب، ومنظمة «الألكسو»، اتفاقية تعاون لجمع أهم مكتشفات النقوش الكتابية في الوطن العربي بهدف إثراء وتوسيع مشروع موقع «بوابة النقوش العربية».

تأتي الاتفاقية، التي تم توقيعها افتراضياً، تنفيذاً لقرار الدورة الـ22 من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، الذي استضافته الدولة والخاص بالمشروع الثقافي العربي المشترك، وتحديداً الجزء المتعلق بمشروع إثراء بوابة النقوش العربية، التي أسستها الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، ودشنها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في أبريل 2021.

ونظراً لأهمية هذا المشروع في توثيق أحد مكونات التراث الثقافي بالبلدان العربية وإتاحته لكل الدارسين والباحثين والمهتمين بهذا الصنف من التراث المكتوب، تم الاتفاق على إثراء البوابة من قبل جميع الدول العربية ممثلة في وزارات الثقافة والسياحة التابعة لها.

وتسعى الاتفاقية بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، لدعم وإثراء موقع «بوابة النقوش العربية» www.aip.ae الذي يعدّ أحد أهم المواقع الإلكترونية في المنطقة العربية، المعني في الحفاظ على أبرز وجوه التراث الثقافي العربي، وهي النقوش والكتابات الصخرية من مختلف البلاد العربية، ودعوة خبراء من الدول العربية لإثراء الموقع بالمزيد من المعلومات ذات الصلة.

وقال الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، خلال توقيع الاتفاقية: «أتقدّم بجزيل الشكر إلى دولة الإمارات مُمثّلةً في وزارة الثقافة والشباب والشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الألكسو فوق العادة للثقافة العربية على دعمهم المتواصل للمنظّمة».. لافتاً إلى أن الاتفاقية الخاصة بتطوير وإثراء بوابة النقوش العربية جاءت ضمن تنفيذ قرارات الدورة 22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، ومواصلة تنفيذ أنشطة سفيرة الألكسو فوق العادة للثقافة العربية.

قاعدة بيانات متكاملة

من جهته قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، بهذه المناسبة: «يمتلك تاريخنا العربي العديد من العناصر الفريدة والعريقة، فحضارتنا مشبعة بمخزون كبير من المعارف والعلوم وكنوز الفكر التي يجب الاهتمام بها وصونها، وبذل المزيد من الجهود من أجل المحافظة عليها باعتبارها الثروة الأهم التي نملكها».

وتابع: «تكمن أهمية الموقع في كونه بنكاً للمعلومات يقدّم للدارسين والباحثين فرصة مثالية للاطلاع على قاعدة بيانات متكاملة من النقوش الصخرية ذات الأهمية الكبيرة في مجال تمكين اللغة العربية واللغات القديمة، فهذه النقوش تأتي بمثابة السجّل التاريخي والتوثيقي الخالد لهويتنا وانتمائنا العربي، ومرجعاً تاريخياً للغتنا العربية».

وأضاف: «تترجم هذه الاتفاقية سعي الوزارة لحث جميع الأطراف المعنية لبذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز رقمنة المحتوى العربي والحفاظ على هذا الإرث الضخم، عبر منصات تصونها وتحافظ عليها من الضياع والتشتت، وتسهم في رفع المستوى المعرفي بها، سواء للجمهور أو الدارسين على حدّ سواء».

من ناحيته، ثمن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، هذا المشروع الكبير «بوابة النقوش العربية» الذي يحفظ للأمة العربية ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

وأكد أن مشروع بوابة النقوش العربية الذي انطلقت به سفيرة الثقافة العربية نالت به قصب السبق وأصبح اليوم له واقع ملموس وله مكانته على المستوى العربي وأمام الباحثين العرب ليتنافسوا ويتسابقوا في ضوء الجوائز التي أطلقتها منذ تأسيس الموقع وحملت اسمها ورصدت لتحفيز شباب الآثاريين العرب على جمع هذا التراث المفقود.

بوابة النقوش العربية

جدير بالذكر أن «بوابة النقوش العربية»

www.aip.ae تعد بنكاً للمعلومات ومكتبة ومتحفاً إلكترونياً موثقاً ومتخصصاً يضم أكثر من 300 نقش من أهم وأبرز المكتشفات التاريخية الخاصة بالنقوش الكتابية. ويقدم الموقع تجربة تفاعلية افتراضية للزوار.