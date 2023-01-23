«اللوفر أبوظبي» يفتتح اليوم معرض «كبار نجوم بوليوود: عالم السينما الهندية»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي محمد خليفة المبارك، رئيس متحف اللوفر أبوظبي، أول معارض المتحف لهذا العام، والذي يعقد تحت عنوان «كبار نجوم بوليوود: عالم السينما الهندية»، والمُقرر إقامته خلال الفترة من 24 يناير حتى 4 يونيو 2023. يُذكر أن المعرض المُقام بالشراكة مع كل من متحف كيه برانلي-جاك شيراك ومؤسسة متاحف فرنسا يستعرض مدى عمق وثراء الفن والحضارة في شبه القارة الهندية من خلال تاريخها الحافل في مجال صناعة الصور، إضافة إلى إبراز التنوع الذي يحظى به مجال صناعة الأفلام الهندية.

قام بتنسيق المعرض كل من جوليان روسو، رئيس قسم المقتنيات الآسيوية في متحف كيه برانلي-جاك شيراك بالتعاون مع هيلين كيسوس، الحاصلة على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا من كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعيّة، وذلك بدعم من الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي.

وفي هذا الصدد، علق مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي قائلاً: «إن استضافة معرض «كبار نجوم بوليوود: عالم السينما الهندية» في رحاب اللوفر أبوظبي يبرهن على التزامنا الثابت بإبراز مدى الثراء الثقافي الذي يعكس جانباً كبيراً من الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد عمل موظفونا وشركاؤنا بلا كلل لجمع أغنى مجموعة من الأعمال الفنية التي نشأت في قلب المجتمع الهندي وثقافته الشعبية. وإننا نأمل أن يكون تقديم هذه اللمحة المثيرة عن التاريخ الغني والمتنوع لصناعة الأفلام في شبه الجزيرة الهندية عوناً لزوار المعرض على فهم الكثير من جذورنا المتشابكة وقيمنا المشتركة والروابط الثقافية التي تجمعنا».

ثراء فني

من جانبهما، قال مُنسقا المعرض جوليان روسو وهيلين كيسوس: «يمثل هذا المعرض بادرة إشادة وتقدير للسينما الهندية، ويمكن لعشاق السينما الهندية والجمهور على حد سواء الاستمتاع به، حيث نتطلع إلى أن يعكس هذا المعرض مستوى الثراء الفني الذي تتميز به التقاليد الآسيوية، وأن يروي القصص التي أدت إلى نشأة هذه السينما. وكذلك فإن هذا المعرض يحتفي بكبار نجوم بوليوود الذين يعشقهم معجبوهم في الهند بطريقة نادراً ما نرى مثيلاً لها في أي مكان آخر في العالم».

أما الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، فعلقت قائلة: «يقدم هذا المعرض لزوّاره لمحة فريدة عن التاريخ الحافل والمتميز لتطور عالم بوليوود والسينما الهندية، ويسلط الضوء على الحضور المستمر للروايات الأسطورية والأدبية العظيمة في الثقافة الهندية. يعد معرض كبار نجوم بوليوود: عالم السينما الهندية، معرضاً خاصاً يكمل مجموعة مقتنيات المتحف ويتماشى مع منهجه التنظيمي، ونأمل أن يحظى زوّار هذا المعرض بفرصة لفهم جذورنا وقيمنا المشتركة وروابطنا الثقافية على نحو أفضل».

ومن جهته، قال إيمانويل كاسارهيرو، رئيس متحف كيه برانلي-جاك شيراك: «يمكن التطرق إلى السينما الهندية من جوانب لا تُحصى، إذ يقدم معرض «كبار نجوم بوليوود: عالم السينما الهندية» مجموعة متنوعة من الكنوز السردية والأسلوبية التي يتجلى فيها تنوع تاريخ ذلك البلد، وهوياته المحلية، ولغاته. كذلك فإن هذا المعرض يتميز بجودة وأصالة محتواه. وانطلاقاً من دور متحف كيه برانلي-جاك شيراك كجهة تُكرّس جهودها لإثراء الفنون والثقافات في جميع القارات، فإنه يتشرف بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، تلك المؤسسة الملهمة والمؤثرة التي تشارك الجميع قيم الجمال، والانفتاح، والتفاهم».

برنامج ثقافي

يسلط المعرض الضوء، من خلال ما يزيد على 80 عملاً فنياً تشمل صوراً فوتوغرافية، ومنسوجات، وفنوناً تصويرية، ومقتطفات من أكثر من 30 فيلماً، على تاريخ السينما الهندية الثري منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر. وقد جاءت مجموعة الأعمال الفنية التي يقدمها المعرض من مقتنيات متحف اللوفر أبوظبي ومتحف كيه برانلي-جاك شيراك، والمتحف الحربي، والمتحف الوطنيّ للفنون الآسيويّة -غيميه، ومجموعة الصباح، ومؤسسة راجا رافي فارما للتراث، ومجموعة مقتنيات بريا باول.

يرافق معرض «كبار نجوم بوليوود: عالم السينما الهندية» برنامج ثقافي غني متاح للجمهور يتضمن جلسة حوارية يديرها منسقا المعرض يوم 24 يناير 2023، فضلاً عن عرض ستة أفلام هندية بارزة طوال شهر مارس. ومن المقرر كذلك عودة فعاليات الأمسية السريّة الشهيرة في شكل جديد وعلى نطاق أوسع تحت عنوان «الأمسية السرية: ليالي مومباي 2»، التي سيحظى خلالها الضيوف الحاضرون بفرصة للانغماس في عالم السينما الهندية.