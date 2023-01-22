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ثقافة

سفير جمهورية كوريا يفتتح معرض «نحن وأنتم»

سفير جمهورية كوريا خلال جولته بالمعرض (من المصدر)
23 يناير 2023 01:39

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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افتتح سفير جمهورية كوريا لدى الدولة ريو جيه سونغ، أمس الأول، بالمنطقة الإبداعية في جزيرة ياس أبوظبي، المعرض الفني الذي حمل عنوان (نحن وأنتم)، ويستمر حتى السابع عشر من فبراير الجاري، والمعرض، الذي تنظمه الجمعية الكورية الإماراتية للمحتوى للفني بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري، يعد الأول للجمعية الفنية التي تأمل من خلاله تشجيع التبادل الثقافي الفني للبلدين وتنمية المهارات.
 ويضم المعرض أعمالاً فنية استخدم فيها الرسم الكوري التقليدي، النقش، الفن النباتي، وفن NFT، والحرف المعدنية لـ10 فنانات كوريات من KUACA وهن: ميهيون كيم، ومينيونغ كيم، وسوها كيم، وأون هي كيم، وجيهي كيم، وهيونغ سيم جانغ، ويوبين تشوي، وجينا تشوي، وزيون هان، وغريت كارلز
وقال سفير جمهورية كوريا لدى الإمارات في افتتاح المعرض: هذا المعرض لديه أهمية خاصة لأنه يقام بعد وقت قصير من القمة التي دارت بين فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أكد الزعيمان خلال هذا الاجتماع على أهمية توسيع وتعميق التبادلات الثقافية بين البلدين، مضيفاً: إن التفاهم الثقافي والتوافق بين شعوبنا أساس قيم لتعزيز التبادلات والتعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والأمن.
وأضاف: رئيس الجمعية الموقرة كيم جي هي، نائب الرئيس كيم مي هيون، وجميع أعضاء جمعية المحتويات الفنية الكورية الإماراتية، أنتم في الطليعة لتصوير جمال ورونق الفن الكوري وتقديمه لشعب الإمارات العربية المتحدة.
وأكد ريو جيه سونغ أن أصحاب الفنون المعروضة هنا من المقيمين في الإمارات، لذا هم على دراية أفضل بالثقافة المحلية (عن غيرهم من الفنانين الكوريين). وقال: نتوقع أن تلقى هذه الأعمال الفنية صدى لدى الجمهور الإماراتي وتحظى بردود إيجابية. على الرغم من المسافة المادية، آمل أن يكون هذا المعرض بمثابة جسر للتقريب بين بلدينا معنوياً.
حضر الافتتاح الملحق الثقافي لدى السفارة الكورية «نام تشان وو» وحميد الحمادي رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية، ونورة المنهالي رئيسة فريق تيكا للتبادل الثقافي الإماراتي الكوري، وميسا الوهيبي نائبة رئيس فريق تيكا للتبادل الثقافي الإماراتي الكوري، والمنسق ميونغهي ريو، والفنانات المشاركات وعدد من محبي الفن في البلدين. 
 وتأسست الجمعية في شهر سبتمبر 2022 ويبلغ عدد أعضائها 19 كورياً مقيماً في دولة الإمارات، مهمتهم تنمية الفن الكوري وفتح فرص التبادل الثقافي الفني مع مجتمع الإمارات الفني. وتم إطلاق الجمعية لتعزيز ودعم الفنانين الكوريين في الإمارات والمساهمة في إثراء الفن والمحتوى في هذه المنطقة.

جمهورية كوريا
جزيرة ياس
أبوظبي
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