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ثقافة

اجتماع تنسيقي تحضيراً لـ«الشارقة للمسرح الخليجي»

اجتماع تنسيقي تحضيراً لـ«الشارقة للمسرح الخليجي»
23 يناير 2023 01:39

الشارقة (الاتحاد)

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تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الفترة من 20 إلى 27 فبراير المقبل، وفي هذا الإطار عقد مدير المهرجان أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، اجتماعاً مع مديري وممثلي الفرق المسرحية المشاركة، وذلك بمقر إقامة ضيوف مهرجان خورفكان المسرحي.
واستعرض الاجتماع الاحتياجات الفنية للفرق المشاركة، وجدول العروض، والندوات النقدية المصاحبة لها، والملتقى الفكري.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد يوسف ممثلاً لفرقة مسرح الشارقة الوطني (الإمارات العربية المتحدة)، وفهد الحوشاني رئيس مجلس إدارة فرقة مسرح الشباب (المملكة العربية السعودية)، وفهد مندي رئيس مجلس إدارة مسرح جلجامش، وحمد الموسى مشرف شؤون الجمعيات الثقافية (مملكة البحرين)، وخالد الشنفري، رئيس مجلس إدارة فرقة صلالة المسرحية (سلطنة عمان)، وناصر عبد الرضا مخرج فرقة قطر المسرحية (دولة قطر)، وأحمد الشطي رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح العربي (دولة الكويت).

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