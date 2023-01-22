عروض وبرامج متنوعة في مهرجان خورفكان المسرحي

الشارقة (وام)

انطلقت أمس وسط حضور جماهيري واسع فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، بمشاركة المئات من مبدعي المسرح وفنون الأداء والرسامين والمصورين من مختلف أنحاء العالم.

وانطلق المهرجان، الذي ينظم لمدة يوم واحد، بموكب كرنفالي تحرك من وسط المدينة «نادي الثقة» إلى ساحة متنزه خورفكان، وشاركت فيه فعاليات فنية وثقافية وإعلامية واجتماعية وشعبية متنوعة، تقدمتها نخبة من نجوم المسرح والدراما الإماراتيين والخليجيين.

وبعد وصول المسيرة إلى موقع المهرجان، تابع الجمهور على «المسرح الأحمر» العرض الفولكلوري المصري «التنورة»، الذي يتميز مؤديه بلبسته متعددة الألوان، وبمهاراته العالية في الحركة الإيقاعية الدائرية.

وفي «المسرح الأزرق»، قدم العرض المسرحي المدرسي «حديقة القراءة» لمدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي، وتلاه عرض آخر بعنوان «موهبتي سر نجاحي» لمدرسة جمانة بنت أبي طالب للتعليم الأساسي، ثم عرضت على «المسرح الأزرق» المسرحية الفائزة بجائزة أفضل عرض في الدورة الماضية لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهي بعنوان «الآنسة جوليا- جميلة» من إخراج دينا بدر.

وتوالت من بعد فقرات المهرجان، حيث تابع الجمهور مجموعة من الرقصات الشعبية لفرقة من روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، وتلاها العرض المسرحي الموسوم «أنا كامل» لفرقة مفوضية كشافة الشارقة، ثم قدمت وصلة شعبية بآلة الهبان، ثم تم الإعلان عن الأسماء الفائزة في مسابقات «عروس المهرجان»، و«أميرة المهرجان»، و«ابتكر قناعك»، و«أجمل سيارة».

مسابقات وفائزون

وجاءت نتيجة مسابقة «أميرة المهرجان»، الموجهة للأطفال، على النحو التالي: فازت بالمركز الأول راية ناصر راشد النقبي، ونالت المركز الثاني روينا باريدو، وجاءت في المركز الثالث مريم علي محمد الشحي. وفي مسابقة «عروس المهرجان» فازت بالمركز الأول مدية عيسى علي، وبالمركز الثاني بلقيس جمال الشحي، وبالمركز الثالث دانة عبدالرحمن محمد.

وفي مسابقة «ابتكر قناعك» حازت المركز الأول شريفة محمد الهوتي، وجاء في المركز الثاني أحمد محمد إبراهيم، بينما حلت مريم عادل خليفة في المركز الثالث. وفي مسابقة «أجمل سيارة في المهرجان»، نال المركز الأول: عمران حسن البقيشي، والمركز الثاني محمد جمال الشحي، والمركز الثالث صقر الناخي، والمركز الرابع شهاب أحمد مخلوف، والمركز الخامس علي سعيد تيمور النقبي.

وتضمن برنامج العروض أيضاً مسرحية الأطفال «بحيرة السلام» التي قدمتها فرقة مسرح رأس الخيمة، والمسرحية الكوميدية الناجحة «كركم وبرار» إخراج عبدالرحمن الملا، كما صحبت البرنامج مجموعة متنوعة من الفنون الشعبية الهندية والأفريقية.