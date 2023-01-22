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ثقافة

شاعران في «بساتين الشعر» بالنادي الثقافي العربي

خلال الأمسية (من المصدر)
23 يناير 2023 01:39

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، أمسية شعرية بعنوان «بساتين شعرية» اشترك فيها الشاعران السوريان عبدالسلام حاج نجيب، صاحب ديوان «عرّاب البساتين» وسليمان الإبراهيم صاحب ديوان «لو لم أكن»، وقدمت الأمسية ماريا محيي الدين طرموش، بحضور الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي، وكوكبة من الأدباء وجمهور الشعر.
وفي تقديمها للشاعرين قالت ماريا طرموش إن الشاعر عبد السلام حاج نجيب شعره ينم عن مهاراتٍ فنية عدّة، تفاعلتْ عناصرُها الإبداعيةُ لتنتجَ هذه القصائدَ ببلاغةٍ راقيةٍ، تترادفُ فيها الاستعاراتُ ومعطياتُها الدلاليةُ، لتتربّع في مكانِها المناسبِ في بناء المشهدِ البصريّ، وهو صاحب نفس شعري طويل، ولا تعوزه الصورة الرقراقة الجميلة، ولا الإيقاع الراقص.
وعن الشاعر سليمان الإبراهيم قالت طرموش هو شاعر متحررٌ في لغتهِ، يتكئ على المجاز لخلق تراكيب شعرية ذات دلالات عميقة، معبرٌ بشكلٍ خاص عن وعيهِ للحداثةِ، رغم ارتباطه الراسخ بالقصيدة العربية الأصيلة على عدة مستويات إيقاعية وتصويرية، قصائدُه مرتبطةٌ بثقافةِ العَصرِ وما تحملُه من أبعادٍ معرفيةٍ وفكريةٍ، وهو يعبّر عن ذاتهِ وعلى نحوٍ خاصّ، وما تحْفَلُ به من أحاسيسَ ومشاعرَ وصورٍ، يقول الإبراهيم:
يا حُبُّ هل خطأٌ إذ كنتُ أفْرُطُ في كفيكَ نبضاتي؟

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خُذني إلى لغةٍ بيضاءَ ترفعني
إلى السماءِ غيوماً من مجازاتِ
واحْمل يديّ، فقد ضاق المدى بهما
واحمل وجوهي، فقد كسّرتُ مرآتي
دعني، ففي جبهةِ الألوان معركتي
أحاربُ القبح، في كفّيَّ فُرشاتي

النادي الثقافي العربي
الشارقة
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