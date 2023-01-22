مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تشارك في معرض «القاهرة للكتاب»
مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تشارك في معرض «القاهرة للكتاب»
22 يناير 2023 20:33
دبي (وام) تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في الدورة الرابعة والخمسين من «معرض القاهرة للكتاب»، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.
تهدف المؤسسة، من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تسليط الضوء على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها المتنوعة واستكشاف آفاق التعاون مع مختلف المؤسَّسات المعرفية الرائدة للإسهام في إثراء المحتوى المعرفي العربي. وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حرص المؤسَّسة على المشاركة في مختلف الفعاليات المعرفية الرائدة، لما لها من دور في دفع عجلة الحوار المعرفي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ولفت إلى أن مشاركة المؤسسة في «معرض القاهرة للكتاب» تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بدعم الجهود الرامية إلى بناء وتعزيز مجتمعات المعرفة، والتحفيز إلى الإبداع والابتكار، واستشراف المستقبل بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.