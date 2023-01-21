وفد مجلس الشورى العُماني يطلع على التجربة الرائدة لمكتبة محمد بن راشد

دبي (وام)

زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد مجلس الشورى العُماني، برئاسة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، مكتبة محمد بن راشد، وذلك للاطلاع على تجربتها الرائدة في قيادة الارتقاء بقطاعي الثقافة والمعرفة إقليمياً وعربياً، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك مستقبلاً.

وكان في استقبال الوفد، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس الإدارة.

واستهل معالي المر اللقاء بالترحيب بالوفد، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية العُمانية والتي تحظى بطبيعة استثنائية في ظل التاريخ المشترك من الموروث الثقافي، الذي انعكس بدوره على العادات والتقاليد والكثير من المفردات في الشعر والنثر والفنون والآداب.

وقال معاليه «نحرص في مكتبة محمد بن راشد على التوسع في الشراكات الثقافية والاستراتيجية، بما يدعم رؤيتنا لاستدامة النهضة الثقافية والحضارية عربياً وإقليمياً».

وبدأت الزيارة بجولة داخل معرض الذخائر، حيث تعرف الوفد إلى كل المقتنيات النادرة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة، والتي من بينها نسخ نادرة من القرآن الكريم، وإصدارات مبكرة من مطبوعات الكلاسيكيات الأدبية، وترجمات لاتينية لأعمال علمية من العصر الذهبي الإسلامي، بالإضافة إلى الطبعات الأولى للثقافات العربية والعالمية، ودوريات عربية نادرة من العالم العربي وخارجه.

كما زار الوفد مكتبة الإمارات، التي تضم أكثر من 15000 عنوان تسلط الضوء على الجوانب المتعددة للثقافة الإماراتية، بالإضافة إلى مكتبة الأعمال، التي تضم أكثر من 25000 عنوان عن إدارة الأعمال، والعديد من المعلومات عن الشركات والأدلة والتقارير، بالإضافة إلى القاعات المخصصة للدراسة والمصممة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.