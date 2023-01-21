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طارق المنهالي يقدم المتنبي بنغم إماراتي

طارق المنهالي
22 يناير 2023 01:29

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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أبدع الفنان الإماراتي طارق المنهالي في ظهوره على مسرح شاطئ الراحة، وهو يغني من ألحانه باكورة أعماله في المشروع النوعي، الذي يهدف إلى تقديم الشعر العربي الأصيل في صورة غنائية مرتبطة بالهوية الغنائية التراثية للإمارات.
وقدم الفنان بصوته وألحانه وتوزيع فادي الساري لأول مرة في الحلقة الثالثة من حلقات البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء»، عرضاً غنائياً على طريقة فن اليولة الإماراتي لقصيدة من قصائد أبي الطيب المتنبي، وهي «أروح وقد ختمت على فؤادي».
وبهذه المناسبة قال المنهالي: فخور جداً بإطلاق مبادرة فريدة من نوعها بتلحين وغناء هذه الأبيات الجميلة للمتنبي بالأسلوب الإماراتي الأصيل، ولأول مرة عبر منبر برنامج «أمير الشعراء». وأكد لـ«الاتحاد» أن العمل المتفرد الذي يربط بين جماليات الموروث العربي الفصيح وأصالة الموروث الغنائي الإماراتي كان ممتعاً، ولكنه أيضاً في الوقت ذاته لم يكن سهلاً، لأن الغناء بالفصحى لقامة شعرية كبيرة مثل المتنبي احتاج إلى وقت للاعتناء بالتشكيل الإعرابي للكلمات والجمل، وما يناسبه في اللحن الإماراتي، وخاصة أن للموسيقى الغنائية متطلبات معينة تختلف عن الموسيقى العروضية، فكان الرهان على خروج العمل بما يستجيب لكل هذه المكونات. 
وأكد المنهالي أن المشروع سيستمر، وأن الطموحات كبيرة فيه ليحقق نجاحات مشهودة وجديدة بما يخدم الشعر الفصيح والتراث الإماراتي معاً.

طارق المنهالي
مسرح شاطئ الراحة
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