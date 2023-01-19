تواصل حلقات البث المباشر لبرنامج "أمير الشعراء"

تواصلت حلقات البث المباشر من برنامج "أمير الشعراء" الذي يعقد بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وأقيمت أمس على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، الحلقة الثالثة من حلقات البث المباشر من البرنامج "أمير الشعراء" في موسمه العاشر، والذي يعد أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي، وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

ورحبت الإعلامية لجين عمران في مستهل الحلقة بالجمهور وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وتم الإعلان عن نتيجة تصويت الجمهور للحلقة الماضية حيث أتى لصالح الشاعرة نجاة الظاهري التي نالت 64 في المائة، كما تأهل الشاعر عبد الواحد بروك بنتيجة 62 في المائة.

عقب ذلك ألقى الشعراء المشاركون في الحلقة الثالثة قصائدهم أمام أعضاء لجنة التحكيم ، وفي الختام قررت اللجنة تأهل الشاعرة عائشة السيفي من سلطنة عُمان بدرجة 45 من خمسين، لينتظر الشعراء المتبقون نتيجة تصويت الجمهور لاختيار شاعرين يلتحقان بالمتأهل من شعراء الحلقة، حيث نال أحمد مدني من مصر 44 درجة ونال محمد محمود محاسنة من الأردن 43 درجة أما عمر حسين المقدي من اليمن فنال 41 درجة.