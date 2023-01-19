جائزة «العربي لناشري كتب الأطفال» تستقبل طلبات الترشح لدورة 2023

الشارقة (الاتحاد)

أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة 2023 من جائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل والتي تشمل 3 فئات هي: جائزة أفضل كتاب لفئة الطفولة المبكرة للفئة العمرية لما قبل (6) سنوات، وجائزة أفضل كتاب لفئة الطفولة المتوسطة للفئة العمرية من (7 - 11) سنة، وجائزة أفضل كتاب لفئة اليافعين للفئة العمرية من (12- 16) سنة.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى 28 فبراير المقبل، فيما تبلغ قيمة الجائزة 75 ألف درهم إماراتي، بواقع 25 ألف درهم لكل فئة، ويستهدف الملتقى بجائزته إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة كتب الأطفال في المنطقة العربية، ودفع كتاب أدب الطفل إلى تبني موضوعات جديدة وهادفة تعزز القيم الحضارية والمجتمعية في نفوس الأطفال والناشئة، مع التركيز على اللغة العربية كوعاء فكري أصيل.

كما تسعى الجائزة إلى التعريف بتجارب أعضاء الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال وإبراز دورهم في إثراء مكتبة الطفل في العالم العربي بالكتب التي تحفز على المطالعة وتشجع على القراءة وتهتم بقضايا الطفولة وتسهم في الارتقاء بالإنتاج الإبداعي لدور النشر الحاصلة على عضوية الملتقى.

ويشترط للتقدم للجائزة أن يكون المتقدم عضواً في الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، وأن تكون الكتب المقدمة للتنافس على فئات الجائزة حديثة، بحيث لا تتجاوز سنوات إصدارها الأعوام (2021، 2022، 2023)، وأن لا يكون الناشر قد فاز بجائزة الملتقى للعام 2022، وأن يكون الكتاب المرشح ورقياً وباللغة العربية وليس مترجماً إليها.

ويستعد الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لتنظيم مجموعة ندوات وجلسات حوارية خلال مشاركاته المقبلة في معارض الكتب العربية في العام الجاري، بهدف التعريف بالجائزة وما حققته خلال دوراتها السابقة، وتحفيز الناشرين وكتاب أدب الطفل والرسامين على المشاركة في جوائز الملتقى، ويستهل أولى ندواته التعريفية نهاية يناير الجاري في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يشار إلى أن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال تأسس عام 2013 في الشارقة، ويضم في عضويته 100 دار نشر من مختلف الدول العربية، ويسعى عبر برامجه وأنشطته المختلفة وأبرزها جائزة الملتقى إلى تطوير مهنة نشر كتب الأطفال، وتوسيع مجالات التعاون والعمل المشترك بين الناشرين العرب العاملين في صناعة كتاب الطفل.