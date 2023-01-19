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ثقافة

شيخة المطيري تحلق في فضاء القصيد بـ«العويس الثقافية»

شيخة المطيري خلال الأمسية (من المصدر)
20 يناير 2023 01:53

دبي (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول أمس الأربعاء 18 يناير الجاري، أمسية شعرية للشاعرة شيخة المطيري، حضرها جمهور نوعي من الأدباء والكتاب والإعلاميين والشخصيات العامة، حيث قرأت المطيري مجموعة من القصائد القديمة والجديدة بلغة دافئة ممزوجة بالرومانسية والحنين.
قدم الأمسية الشاعر إبراهيم الهاشمي حيث قال: «تقف بين قافيتين.. قافية المعنى وقافية المضمون.. شامخة كنخلة لا تعطي إلا العطاء الجنيّ.. تكتب بروحها نبضاً لا يلامس إلا القلوب والوجدان.. تكتب بصمت يمارس سطوته الشعرية، فلا تكون إلا في المقدمة.. حيث يحق لها أن تكون». 
ثم قرأت شيخة المطيري بعض القصائد الوجدانية الوطنية من مجمل دواوينها حيث أهدت بعضها لشعراء كبار أمثال المتنبي والسياب ومحمود درويش وحبيب الصايغ، وبلغة عذبة حلقت في أجواء من السحر والوجدانيات فحضرت المعاني الجميلة والصور الموحية الناعمة وغلب على مجمل قصائدها صدى الذات والبوح والحنين.
وفي ختام الأمسية شكر إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الشاعرة شيخة المطيري وقدم لها درع العويس التذكارية.
وبعدها وقعت المطيري العشرات من النسخ لديوانها «فاصلة نقطتان» الصادر عن دائرة الثقافة في الشارقة وديوان «وأظن أنا» الصادر عن اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات.
يذكر أن شيخة المطيري من أبرز الأصوات الشعرية الشابة في الساحة الإماراتية، وقد كرمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتبارها شخصية مهرجان الشارقة للشعر العربي الدورة (19) الذي تنظمه دائرة الثقافة إلى جانب الشاعر حسن الزهراني من المملكة العربية السعودية.
كما فازت أخيراً بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وفي رصيدها عدد من الكتب الشعرية وأبرزها: مرسى الوداد، للحنين بقية، يا أكثري وأقلي.. وغيرها. وقد تُرجمت بعض قصائدها للإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والروسية، وحصلت على المركز الثاني في برنامج «أمير الشعراء» عام 2019.

شيخة المطيري
الإمارات
مؤسسة سلطان العويس الثقافية
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