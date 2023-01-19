مهرجان خورفكان المسرحي ينطلق غداً

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تنطلق غداً (السبت 21 يناير) فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، بمشاركة العشرات من فناني العروض المسرحية والأدائية، التقليدية والحديثة، المحلية والدولية.

وقالت مريم المعيني رئيسة اللجنة الإعلاميّة في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص، إن المهرجان الذي يستمر ليوم واحد، تنطلق فعالياته خلال فترة ما بعد الظهيرة، وتستمر إلى منتصف الليل. وأول أنشطته موكب «المسيرة» الذي يتحرك من وسط المدينة إلى موقع المهرجان في الفضاء المفتوح لمتنزه خورفكان -بجانب نصب المقاومة، حيث صممت ثلاث منصات وميزت بالألوان (الأزرق، والأحمر، والأخضر) لتقدم فوقها العروض، وتمتد أمامها مساحات تسع المئات من المتفرجين.

وأضافت المعيني أن الدورة الجديدة تشهد تقديم مجموعة من المسرحيات المحلية، والمسابقات، إضافة إلى العديد من العروض الأدائية الشعبية والحديثة، التي تمثل مجموعة من ثقافات العالم، ويتضمن برنامج العروض أيضاً مسرحية الأطفال «بحيرة السلام» التي تقدمها فرقة مسرح رأس الخيمة، والمسرحية الكوميدية الناجحة «كركم وبزار»، وهناك مجموعة متنوعة من الفنون الشعبية الهندية والأفريقية ستصاحب البرنامج، كما يتابع الجمهور العرض الفولكلوري البيلاروسي، ومسرحية «أنا كامل» لفرقة مفوضية كشافة الشارقة، وفقرة أدائية بآلة الهبان.

ومن جانبها، قالت علياء الزعابي المنسق العام للمهرجان: تشارك في المسيرة، فرقة الآلات النحاسية، ومجاميع مدرسية وكشفية، وخيالة، ومؤدون لعروض السيرك والدمى، وهواة اقتناء السيارات الكلاسيكية بمركباتهم المزينة بصور وأصباغ تتماهى مع البعد الثقافي للتظاهرة، إضافة إلى نخبة من أعلام ونجوم الدراما والمسرح في الإمارات والخليج.