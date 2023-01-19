«اللوفر أبوظبي» يمدد معرض «فن الحين» حتى 19 مارس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اللوفر أبوظبي عن اعتزامه تمديد فترة انعقاد معرض «فن الحين» المُقام في المتحف حتى 19 مارس 2023. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المتحف الرامية إلى إتاحة الفرصة لزوّاره لاستكشاف مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

يُذكر أن النسخة الثانية من معرض «فن الحين» المُقامة في اللوفر أبوظبي بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل ستستقبل أعمال 10 فنانين مُرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون هذا العام من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تركز أعمالهم على موضوع المعرض: «أيقونة. أيقوني».

وتُعرض أعمال الفنانين حالياً في رواق المتحف، وسيفوز أحد الفنانين المشاركين بهذه الأعمال بجائزة ريتشارد ميل للفنون في مارس 2023.

وقد اختارت الفنانين لجنةُ تحكيم متميزة مكونة من 5 أعضاء، هم: الشیخ زايد بن سلطان بن خلیفة آل نھیان، رئیس منصة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّیة ورعاة مركز بومبیدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، بالإضافة إلى مراد منتظمي، أمين متحف ومؤرخ فني وناشر ومدير مؤسسة «زمان للكتب وأمانة المتاحف»، وھلا ورده، المھندسة المعمارية مؤسسة مكتب «إتش دبلیو» المعماري وشريكة جان نوفیل التي قادت مشروع اللوفر أبوظبي، والدكتورة ثريا نجیم، مديرة إدارة المقتنیات الفنیة وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وريم فضة مديرة المجمع الثقافي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والقائمة على تنسيق معرض فن الحين 2022 في اللوفر أبوظبي.

وقد تلقت لجنة التحكيم الدولية 246 عرضاً من فنانين مقيمين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يُرشح من بينها سوى 10 أعمال. وهؤلاء الفنانون العشرة هم: عفراء الظاهري، وأيمن زيداني، ودانا عورتاني، وإيليزابث دورازيو، ومنال الضويان، ورند عبد الجبار، وسيمرين مِهرا أجاروال، وشيخة المزروع، وفيكرام ديفشا، وزينب الهاشمي.