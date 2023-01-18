مهرجان المسرح العربي يختتم أعماله بفوز «رحل النهار»

الشارقة (الاتحاد)

اختتم مهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية أعمال دورته الثالثة عشرة في الدار البيضاء، التي امتدت من 10 إلى 16 يناير، بحضور أكثر من 500 مسرحي من مختلف الدول العربية، وخمسة عشر عرضاً مسرحياً، تنافس منها أحد عشر عرضاً على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بنسختها العاشرة.

لجنة التحكيم التي تكونت من د. مدحت الكاشف من مصر (رئيساً)، وعضوية الفنانة إيمان عون من فلسطين، والدكتورة جوليا قصار من لبنان، والفنان خالد الطريفي من الأردن، والدكتور خالد المبارك من السودان، أعلنت في نهاية حفل الختام فوز مسرحية «رحل النهار» تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري لمسرح الشارقة الوطني من الإمارات العربية المتحدة بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. كما تم في الحفل تقديم دروع الهيئة العربية للمسرح للفرق المشاركة، وأعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح خلال الاحتفال عن تنظيم الدورة القادمة (14) في بغداد، بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين وبرعاية وزارة الثقافة العراقية.

الجودة الفنية

وقال إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: لقد راهنا على أن تكون هذه الدورة مميزة بعروضها وبمؤتمرها الفكري وبإشعاعها الإعلامي وبجمهورها وبفناني المسرح المغربي وكسبنا الرهان.

وعن الدورة القادمة في بغداد، قال إسماعيل عبدالله: تحتل بغداد مكانة عالية في الثقافة العربية.. ونعد أنفسنا ومسرحنا العربي بدورة غير مسبوقة، ثقة منا بالمسرح العراقي وبمشروعنا الذي يتطور باستمرار.