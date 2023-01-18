«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعرض مستجدات استضافة «المجلس الدولي»

سعد عبد الراضي (الاتحاد)

استعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية آخر المستجدات بشأن استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020 في أبوظبي في الفترة من 9-13 أكتوبر 2023، تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، والذي سيشارك فيه آلاف الأرشيفيين من مختلف أنحاء العالم؛ لكي يناقشوا القضايا التي تهمّ البشرية قاطبة، ويتوصلوا إلى أفكار جديدة تثري مجتمعات المعرفة، ويناقشوا التحديات التي تواجه مجتمع الأرشفة وإدارة السجلات وسبل التغلب عليها.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، بحضور الدكتور عبدالله محمد الريسي عضو مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة للكونجرس، وأكد عبدالله ماجد آل علي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر بأنها مركز ريادي في مجال تنظيم الأحداث العالمية الباهرة، وأن تنظيم مثل هذا الحدث الأرشيفي العالمي فرصة لتسليط الضوء على إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات بشكل عام وتراثها وثقافتها وتاريخها، وهذا كفيل بالارتقاء بالسمعة المؤسسية للأرشيف والمكتبة الوطنية محلياً وعربياً وعالمياً؛ إذ يبرهن على ما بلغه من الحرفية والمهنية في العمل التخصصي، ولاسيما أن هذا الحدث الأرشيفي الكبير الذي تستضيفه أبوظبي هو الأول من نوعه على صعيد الشرق الأوسط.

وأشاد مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بجهود الدكتور عبدالله الريسي رئيس اللجنة المنظمة، الذي استطاع مع فريقه أن يفوز باستضافة هذا الحدث الأرشيفي العالمي، الذي يعدّ إضافة كبيرة لأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الفعاليات الكبرى التي تبهر العالم؛ مؤكداً أن دقة التنظيم والمتابعة الحثيثة والجهود الدؤوبة التي يبذلها الدكتور الريسي هي ضمان التميز في تنظيم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف.

وطالب آل علي جميع منتسبي الأرشيف والمكتبة الوطنية بأن يتقدموا باقتراحاتهم وأفكارهم الابتكارية، وحثَّ على تقديم أوراق العمل التي تبرز جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ ذاكرة الوطن للأجيال وإتاحتها، فالكونجرس فرصة حقيقية للممارسة المهنية ولطرح القضايا الخاصة بالأرشيف ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما أنه فرصة لتبادل الخبرات والأفكار والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تطوير العملية الأرشيفية.

وأكد أن جميع الموظفين هم سفراء كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020، وعليهم الإسهام في الترويج لفعالياته وبرنامجه الثري في مختلف المحافل والأوساط الثقافية والرقمية.

وأشار الاجتماع إلى أن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف ينعقد كل أربعة أعوام، وتم تأجيله في هذه الدورة بسبب جائحة كورونا، وأن المشاركين سيسلطون الضوء على خمسة مواضيع، هي: السلام والتسامح، والتقنيات المستجدة، والمعرفة المستدامة، والثقة والأدلة، والإتاحة والذكريات.

وشهد الاجتماع أيضاً عرض برنامج كونجرس المجلس الدولي للأرشيف منذ السابع من أكتوبر المقبل ولغاية الثالث عشر منه، وتمت الإشارة إلى المعالم السياحية الشهيرة في الدولة التي ستستقبل المشاركين في زيارات على هامش اجتماعات الكونجرس.

وركز القائمون على تنظيم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في مبادرات الكونجرس التي تهتم بالشباب وإشراكهم في تفعيل برنامج الكونجرس، وبهذا الصدد تم تخصيص جلسة تثقيفية للشباب عن الأرشيف وأهميته في حفظ ذاكرة الوطن، وأن يكون الشباب سفراء للكونجرس من خلال أفكارهم التي تستشرف المستقبل وبترويجهم للكونجرس.

واختُتِم الاجتماع بالتعريف بطرق وأساليب المشاركة والمساهمة بإنجاح كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، وبالإجابة عن الاستفسارات والأسئلة الموجهة من الجمهور.