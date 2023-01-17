«الإمارات للآداب» ينطلق مع«أبيات من أعماق الصحراء»
«الإمارات للآداب» ينطلق مع«أبيات من أعماق الصحراء»
17 يناير 2023 21:59
دبي (الاتحاد) كشف مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أفضل المهرجانات الأدبية على مستوى العالم وأكبر احتفال بالقصص في الوطن العربي، عن انطلاق الدورة الخامسة عشرة من المهرجان بين 1 و6 فبراير 2023، مع مجموعة استثنائية من الفعاليات، التي تضم ألمع الأسماء من المؤلفين الحائزين جوائز ونجوم هوليوود وخبراء القطاع الأدبي.
ويجمع برنامج المهرجان أكثر من 250 شخصية من أعظم الكتاب والمفكرين العالميين في أكثر من 300 فعالية، بمن فيهم مجموعة من المشاهير الذين يعودون إلى دبي للمشاركة في المهرجان، حيث يجسدون موضوع دورة هذا العام من المهرجان وهو «خير جليس».. وينطلق مهرجان الإمارات للآداب يوم 1 فبراير مع أبرز فعالياته، أبيات من أعماق الصحراء، حيث تحتفي كوكبة من المبدعين والمتحدثين بحكمة الأجداد وإرث الماضي وسط أجواء مذهلة من الموسيقى والشعر والرقص في قلب صحراء دبي وتحت سماء مرصعة بالنجوم. ومن أبرز الفعاليات، حديث معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في استشراف المستقبل وصناعته، بدايةً من تقديم الحلول في مجالات الصحة وبرامج التعليم ومؤشرات السعادة والقوة الناعمة ووصولاً إلى استقطاب الاستثمارات وفي مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية الثقافية.
ملتقى سنوي في هذا السياق، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: «يُعد «مهرجان طيران الإمارات للآداب» أحد أهم الفعاليات الثقافية على أجندة دبي، حيث تحول إلى ملتقى سنوي يجمع تحت سقفه كوكبة من أهل الثقافة والفكر لمناقشة مواضيع تهم الجمهور على اختلاف شرائحه وثقافاته وجنسياته، فضلاً عن توفيره فرصاً نوعية للتفاعل مع أصحاب المواهب الإبداعية في المجالات الأدبية المختلفة، ما ينعكس إيجاباً على المشهد الثقافي المحلي». وأكدت بدري أن دعم «دبي للثقافة» للمهرجان يصب في إطار التزاماتها الهادفة إلى جعل دبي وجهة جاذبة للمثقفين والمبدعين من شتى أنحاء العالم. وأضافت: «تجمعنا مع طيران الإمارات للآداب العديد من القواسم المشتركة الهادفة إلى تعزيز المعرفة ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع، والاهتمام بتوفير مختلف وسائل التفكير الابتكاري للارتقاء بالفكر والوعي الإنساني والمساهمة في دعم وإرساء التنمية الحضارية التي تسعى دبي إلى تحقيقها، عبر مجموعة المبادرات والخطط الهادفة إلى نشر القراءة وجعلها أسلوب حياة، إلى جانب الاحتفاء بالمنتج الأدبي المحلي وإبراز المواهب الإماراتية ومساهماتها التي تغني الساحة الثقافية العربية والعالمية، ورفع مستوى الوعي بأهمية التبادل الثقافي بين الشعوب». وعبرت بدري عن اعتزازها بالمشاركة في جلسات المهرجان والحديث عن تجربة الدولة في استشراف المستقبل وصناعته، مشيرة إلى أهمية طرح مثل هذه المواضيع التي تبرز تجربة دبي والإمارات في المجالات الإبداعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
في حب جبران تتضمن أجندة الفعاليات أمسية فاخرة في حب جبران خليل جبران احتفاء بالذكرى الـ 140 لمولد جبران ومرور 100 عام على إصدار إرثه الأدبي الأبرز، كتاب «النبي». تشتمل الفعالية على مأدبة عشاء يتخللها عروض فنية باللغتين العربية والإنجليزية وغناء أوبرالي لأغنية «أعطني النّاي وغنّ». ويستضيف المهرجان ولأول مرة مسابقة من سيربح؟ تحدي الكتّاب المستوحاة من برنامج المسابقات الشهير «أحلى عيلة»؛ حيث يتسابق د. واسيني الأعرج وزوجته د. زينب الأعوج في مواجهة الشاعر إبراهيم الهاشمي وزوجته الشاعرة سوسن الدهنيم للكشف عما يجمعهم في عوالم الكلمات والكتب والخيال وسط أجواء حماسية. فيما يصطحب الكاتبان المتخصصان في أدب الجريمة نهى داود وإبراهيم المرزوقي الحضور في تجربة تفاعلية مع جلسة جريمة واحدة لا تكفي لحل اللغز الغامض والكشف عن المجرم. وسيكون للشعر الإماراتي حصة مميزة مع ليلة من الشعر العربي بمشاركة ألمع الأسماء من: عيسى العسم، وجاسم الصحيح وحسن النجار، ونجاة الظاهري، ونجوم الغانم. وتناقش فعالية الثقافة على المائدة العربية مستقبل الكلمة والكتاب العربي على طاولة مستديرة مع الكتّاب ياسمينة خضرا، وجلال برجس، وخالد النصر الله. وتستعرض الكاتبات بدرية البشر وهدى حمد وشهد الراوي قضايا المرأة الخليجية وتجسيداتها في الكتابة في جلسة الكتابة عكس التيار. فيما تسلط جلسة رجل ضد رجل برفقة الأديبين محمد النعاس وواسيني الأعرج الضوء على نمطين متناقضين من الرجال في الأدب العربي المعاصر. كما يلمع اسم الشيف الشهير بوبي تشين في فعالية مأدبة عشاء مع بوبي تشين التي تنطلق في 3 فبراير لتجمع بين تجربة العشاء الفاخرة مع التركيز على الاستدامة والقائمة الحصرية لمطعم الزيتون في إنتركونتيننتال - دبي فستيفال سيتي، إلى جانب جلسات الحوار الشخصية مع الشيف.