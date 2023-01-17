«تجليات قهوة».. 100 قصة مفعمة بالتفاصيل

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

القاص هاني جابر.. جذبته أزاهير حدائق أبوظبي إلى مضامين قصصية وأشكال مطبعية جديدة، فنسج 100 قصة مصورة في كتاب صمم ليسهل حمله ويكون في يد القارئ أينما ذهب «14× 16.8»، والمجموعة القصصية التي تضم مئة قصة وتحمل عنوان «تجليات القهوة مئة رشفة لشفة واحدة»، تتمحور حول علاقة الناس بها وما يحمله قربها وأماكن احتسائها والأجواء المصاحبة لها، وتناقش قضايا اجتماعية متنوعة، فلكل رشفة قصة ولكل قصة بطل، بيد أن القاص خصص القصص العشر الأخيرة لها، حيث كان بطلها هو فنجان القهوة ذاته. والجميل في الشكل والمضامين لهذه المجموعة أيضاً هو أن القاص نسج على الصور المصاحبة للقصص «كوتات» مركزة يسهل نشرها وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن فتح أبواب قضايا اجتماعية متنوعة بمفتاح القهوة، وبسرد أدبي شائق متمثل في القصة القصيرة، أعطى للمجموعة قيمة مضافة.

ومن نصوص مجموعته قصة ريق الصباح ونصها:

«وأنت الآن كهل في غربتك الطويلة، تقطر نجاحاً بنجاح، وتلوك في ريق الصباح ذكريات الوطن والأهل والأصدقاء البعيدين، انهض من سريرك، وقف ممتشقاً، ثم انحنِ بكل كبرياء، فأنت أمام جلال ذكرى فنجان قهوة معمد بدعاء الصباح، كانت أمك أعدته لك قبل عشرات السنين بينما تبحث عن أجمل الموانئ، وكنت قد حملته معك كمرساة في آخر المرافئ. أقدس الذكريات وتميمتك في حلك وترحالك».

ويُعد «تجلّيات قهوة: مائة رشفة لشفة واحدة»، ثاني كتب هاني جابر بعد كتابه الأول الذي صدر بعنوان «النصف الثالث للكأس».