خورفكان تشهد ختام مهرجان الشارقة للشعر العربي

الشارقة (الاتحاد)

شهدت مدينة خورفكان «عروس الساحل الشرقي» ختام فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، في أمسية شعرية أقيمت في المجلس الأدبي بحضور محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة المنسق العام للمهرجان، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر، وكوكبة من ضيوف المهرجان ومحبي الشعر.

شارك في الأمسية الشعراء: حازم مبروك «مصر»، وخديجة السعيدي «المغرب»، وسعود اليوسف «السعودية»، وناهدة شبيب «سوريا»، وعصام البخيت «السودان»، وحسن قطوسة «فلسطين»، وخالد بودريف «المغرب»، فيما قدمت الأمسية الإعلامية السودانية د. جيهان إلياس. وجاءت قصائد الشعراء المشاركين كنقوش الفسيفساء التي تجتمع لتصنع صورةً مضيئةً من الدهشة والجمال من خلال مواضيعها المتنوعة.

وفي ختام الأمسية كرّم محمد إبراهيم القصير الشعراء المشاركين في الأمسية والإعلاميين وضيوف المهرجان.