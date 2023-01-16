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ثقافة

مذكرة تفاهم بين «دبي للثقافة» و«مؤسسة فكر»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
17 يناير 2023 01:38

دبي (الاتحاد)

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وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة معرفية مع مؤسسة فكر، وهي مركز دراسات استراتيجية متعددة التخصصات تغطي الشؤون الدولية والسياسات العامة والحوكمة العالمية، بهدف تعزيز مكانة المشهد الثقافي المحلي عالمياً في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.
وفي هذا السياق، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مذكرة التفاهم تعكس حرص «دبي للثقافة» على تعزيز شراكاتها المحليّة والدولية بما يُسهم في بناء علاقات تعاون مبتكرة تضمن تعزيز التقدّم المعرفي.
من جهتها، قالت دبي أبوالهول، الرئيسة التنفيذي لـ«مؤسسة فكر»: «يسعدنا العمل بشكل وثيق مع دبي للثقافة في سبيل تعزيز ودعم تطور القطاعات الثقافية في دبي واقتصادها الإبداعي».

هيئة الثقافة والفنون
دبي
الإمارات
دبي للثقافة
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