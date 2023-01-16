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ثقافة

كتب للأطفال مقتبسة من كتاب «رسائل جوهرية»

كتب مقتبسة من الرسائل الموجهة للأطفال واليافعين في كتاب «رسائل جوهرية»
16 يناير 2023 21:34

الشارقة (وام)
يستعد المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لإصدار عدد من كتب الأطفال المقتبسة من الرسائل الموجهة للأطفال واليافعين في كتاب «رسائل جوهرية» لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وعقدت صالحة غابش، رئيسة المكتب، اجتماعاً مع عدد من كاتبات الطفل في الإمارات لعرض المبادرة والاتفاق على اختيار الرسائل التي يمكن أن تكون موضوعاً مهماً للطفل، على أن يتم اختيار رسالة واحدة من قبل كل كاتبة لوضعها في إطار ثقافة موجهة بشكل مباشر إلى عقل الطفل ووجدانه، مساهمة في تطوير شخصيته وإثراء فكره، وتوجيه سلوكه إلى ما يحقق فيه مصلحته ومصلحة مجتمعه والإنسانية عموماً.

وشاركت في اللقاء كل من الكاتبات نادية النجار، وأميرة بن كدره، ونورة الخوري، على أن يتم الاتفاق مع بعض رسامي الإمارات لوضع لمساتهم الفنية في كل كتاب.

وتم تخصيص واحدة من الرسائل لتكون بقلم الأطفال، حيث سيتم تنظيم ورشة خلال مهرجان الشارقة للثقافة والناس لعام 2023، لعدد من الأطفال لتدريبهم على كتابة النص واقتباس الفكرة من نص آخر ليأخذ طابعه النهائي المتاح للاطلاع والقراءة، وستكون رسوماته أيضاً بريشة الأطفال.

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