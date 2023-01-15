«محمد بن خالد الثقافي» و«تريندز» يستعرضان التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مجالات التعاون بين الجانبين في المجال البحثي والثقافي والمجتمعي، بما يخدم الأكاديميين والمهتمين، ويعزز قدرات الشباب من خلال ما يقدمه المركزان من فعاليات ومبادرات وأنشطة تسهم في تمكينهم ونشر المعرفة برؤية عالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد بين الجانبين برئاسة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وبحضور مسؤولين وباحثين من الجانبين.

وقد رحبت الشيخة الدكتورة شما بوفد تريندز، وقدم فريق العمل في المركز نبذة شاملة عن طبيعة عمل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ومحاور إداراته ومهامها المتعددة.

وثمنت الشيخة الدكتورة شما جهود تريندز، وما يقدمه لتعزيز مسيرة البحث العلمي، إضافة إلى اهتمامه بالشباب والمرأة بشكل خاص، وشددت على دور البحث العلمي في قراءة الأحداث، وتقديم رؤى وازنة للمساعدة في فهمها ووضع حلول لها. كما أشادت بإصدارات تريندز وتنوعها وشموليتها ومساهمة المرأة فيها، وخاصة الباحثات الشابات، إضافة إلى فعالياته العالمية التي شكلت جسراً معرفياً يحتذَى به.

ومن جانبه، عبّر الدكتور محمد العلي عن تقديره للدكتورة شما، وفريق مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، مشيداً بما يقوم به المركز من جهود وإسهامات ومبادرات مجتمعية، مؤكداً أن المعرفة القائمة على البحث العلمي تشكل ركناً جوهرياً لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق النهوض الوطني والتنمية المستدامة.

كما قدم الدكتور العلي نبذة شاملة عن مركز تريندز، وأنشطته وإصداراته البحثية ورؤيته العالمية، ودعمه للشباب والمرأة، وما يقدمه من قراءة للأحداث بمختلف جوانبها المعرفية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك قضايا المناخ والإسلام السياسي الذي بات تريندز يشكل مرجعاً فيه.

كما قدم رؤساء قطاعات تريندز نبذة مختصرة عن عمل هذه القطاعات والإدارات والأقسام التي تتبعها، والمهام والرؤية والرسالة.

الخبرات

تم خلال الاجتماع بحث إمكانية إبرام اتفاقية تعاون، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة بين الطرفين، وتعزيز مجالات تعاون تستثمر في الشباب والمرأة وتعزز قدراتهم، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لمركز تريندز ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وتعزيز آليات العمل المختلفة.

وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل، بما يحقق المزيد من التعاون المشترك.

يذكر أن مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي صرح ثقافي فاعل يتخذ من مدينة العين مقراً له، وجعل محوره الاستراتيجي التطوع كمحفز للثقافة والمعرفة، ورسالته المساهمة في التطور المعرفي والنمو الثقافي والحضاري والتقدم التكنولوجي حتى يتمكن أفراد المجتمع من التنافس في عالم الاقتصاد ومواجهة العولمة بكل أساليبها.