عبد القادر مسكار و«جمالية الغموض»

محمد نجيم (الرباط)

بعد عرض أعماله الفنية في عدد من دول العالم مثل ألمانيا، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وفوزه بعدد من الجوائز أهمها جائزة «تيلور» التي مُنحت له بعد مشاركته في معرض الخريف الفني بباريس، يعود الفنان التشكيلي المغربي الإيطالي عبدالقادر مسكار لعرض لوحاته في معرض أقيم في الرباط تحت شعار «آثار الضوء».

وفي هذا المعرض، يستحضر الفنان عبدالقادر مسكار بعض ما تختزنه ذاكرته من الرموز والعلامات والأشكال التي شاهدها والتقطتها عينه الطفولية ليحولها إلى إيقونات ورؤى فنية مثقلة بمقومات جمالية وصيغ فنية وتعبيرية قابلة لتأويلات عدة، ما يعكس أصالة رسالته الفنية وبراعته في تطويع الألوان والأشكال، ومنح أعماله قيمة جمالية بمضامين تتنوع فيها الخطابات والحركات والخطوط والأشكال الهندسية التي تستحضر تراث المغرب. وأيضاً تلك الأمكنة والشخوص التي سكنت وعي الفنان وذاكرته. فالفنان عبدالقادر مسكار يحفر في جسد العلامات والرموز بحسٍّ إثنوغرافي وأثري يحشد فيه مجموعة من الصور والمرائي المختزلة التي يتطلب فكَّ طلاسمها أكثر من تأويل بصري بالنظر إلى بنيتها التشكيلية ونسقها السيميائي المركب الذي تكوِّنه مفردات مرئية تجريدية لا شكلية عديدة تتشابك تارة.. وتلتحم تارة أخرى لتتحرَّك في اتجاهات مختلفة داخل المساحة الإجمالية للوحة كما قال الفنان والباحث في الجماليات إبراهيم الحَيْسن في حفل افتتاح المعرض. فالرموز والكائنات الملوَّنة تنصهر وسط كثافة تعبيرية تتعاقب فيها الدلالات والمعاني لتشكل خطاباً بصريّاً يعكس نزوع الفنان نحو الإلغاز والإيحاء.. إلى غير ذلك من المفاهيم الرديفة التي يستعيرها من «جمالية الغموض» رهانه الإبداعي في هذه التجربة الصباغية التي تطلبت منه جهداً متواصلاً من الاشتغال والاعتكاف داخل المرسم. وهكذا تبدو اللوحات التي أمسى ينفذها الفنان مسكار كحدائق غنَّاء مفعمة بمجموعة من التجريدات اللونية التي تعيش داخل تراكيب وتكوينات مندمجة تتعاضد فيها المواد والخامات المستعملة.

ومنجر الفنان عبد مسكار يتكئ على الغموض، فهو لا يفصح عما يريد قوله بالسهولة والبساطة، بل يفرض على المتلقي أن يُعمل ملكة الخيال والتخيل، أي أن يفكر في ما وراء الظاهر أو بمعنى أدق أن يعبر بالتجريد عن المجرد والملموس.. وبهذا فهو ينطلق من الأعماق، من الباطن للتعبير عن الظاهر. كما أن منجزه الفني يكتسي، أيضاً، حسب الناقد شرف الدين ماجدولين، إيقاعاته القادمة من عوالم الموسيقى والفن المغربي الشعبي الأصيل.