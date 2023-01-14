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إطلاق ثلاث جوائز أدبية يمنية

ملصق الجوائز
14 يناير 2023 19:00

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية أدبية مع دار «عناوين بوكس» للنشر، تم إطلاق ثلاث جوائز أدبية يمنية، تتضمن جائزة محمد عبد الولي للرواية «الدورة الثانية»، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى من الجائزة للقصة والرواية، إضافة إلى جائزة «عناوين للشعر الفصيح» (الدورة الأولى)، والتي تحمل اسم الشاعر اليمني الكبير الراحل عبدالعزيز المقالح، فضلاً عن جائزة «عناوين للشعر الشعبي» (الدورة الأولى)، وتحمل اسم الشاعر الغنائي حسين أبوبكر المحضار، وهو شاعر وملحن ومغن يمني، لحّن معظم أغانيه بنفسه.

جدير بالذكر أن الجوائز الثلاث، وفقاً لشروط الجائزة الموضحة في موقعها الرسمي،  مخصصة للأعمال غير المنشورة فقط، لأدباء وكُتاب يمنيين سواءً كانوا في اليمن أو خارجه، وقد تم تشكيل لجنة استشارية خاصة بالفعالية وغيرها من الفعاليات القادمة لدار عناوين للنشر، التي يملكها ويديرها الكاتب والصحفي اليمني صالح البيضاني.

وجاءت رعاية مجموعة الحثيلي مُمثلة برجل الأعمال حسين الحثيلي، لهذه الجوائز الثلاث، ضمن عدد من المُبادرات الإنسانية والمُجتمعية التي يراها واجباً ومسؤولية، وتشمل دعم ورعاية عدد من الطلاب اليمنيين في الخارج، وتقديم عدد من المنح الدراسية، وبناء وترميم عدد من المدارس، كمساهمة في تطوير المجتمع المحلي، كما أن هناك رعاية لعدد من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تسعى إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي الثقافي المجتمعي، ورفد الجانب الأدبي والإنساني.

 

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