مكتبة محمد بن راشد تكرّم الشركاء والرعاة والداعمين لرسالتها الثقافية

دبي (الاتحاد)

نظمت مكتبة محمد بن راشد حفلاً مميزاً، لتكريم شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة والرعاة والمساهمين، بحضور معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد سالم المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين والموظفين، وذلك ضمن جهودها لتقدير إنجازات شركائها والمساهمة في تحقيق ودعم التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الرئيسية للجميع وتحسين الوعي وقيادة الجيل الجديد حول الدعم الثقافي.

وقال معالي محمد أحمد المر: «إنّ تكريم شركائنا والرعاة والمساهمين، هو تقدير لعطائهم وجهودهم المخلصة في دعم مكتبة محمد بن راشد، لتصبح إحدى أبرز الوجهات الثقافية التي تحتضن أكبر تشكيلة معرفية متنوعة تضم أكثر من مليون عنوان في جميع المجالات بلغات عدّة».

وأضاف: «نحتفل اليوم بالإنجازات والنجاحات التي حققتها مكتبة محمد بن راشد في فترة وجيزة منذ افتتاحها العام الماضي، على أمل أن نستكمل التعاون المشترك بين الشركاء على المدى البعيد، شاكرين لهم إسهاماتهم الكبيرة وجهودهم في إثراء محتوى المكتبة وتنوعه، آملين أن تستمر شراكتنا بما يعزز جهودنا لترسيخ وتحفيز الشغف بالمعرفة بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة، ومستقبلاً أفضل لنا ولأجيالنا القادمة تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031».

وبدأت فعالية حفل التكريم، بكلمة لمعالي محمد المر، بعدها تم عرض فيديو مسجل يعكس أبرز الإنجازات التي حققتها مكتبة محمد بن راشد والإحصائيات التي سجلتها منذ انطلاقها حتى اليوم، ومراحل التأسيس من الفكرة إلى الواقع، ثم تكريم الشركاء والرعاة والمساهمين، إضافة إلى الإعلاميين وعدد من الجهات الإعلامية المرئية والمقروءة والرقمية على إسهاماتها الكبيرة في دعم القطاع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتبة محمد بن راشد خاصة، ومن بينها صحيفة الاتحاد، حيث تسلم شهادة التكريم حمد الكعبي رئيس التحرير.

كما كرّمت مكتبة محمد بن راشد، معالي د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعمر الفطيم، والمهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام السابق لبلدية دبي، إلى جانب جمال الغرير، وشبيب المرزوقي، ومحمد نور الهاشمي، وعبدالله محمد طيب خوري.

كما كرّمت المكتبة كلاً من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بلدية دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة المالية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ومركز دبي التجاري العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز الخدمات المساندة، بالإضافة إلى «اتصالات من e &»، ومكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وبيت الحكمة، وشركة بروكويست، ونسيج، على جهودهم وعطائهم اللامحدود في دعم المكتبة لتكون أبرز الوجهات الثقافية محلياً وإقليمياً.