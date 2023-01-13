«الشارقة للشعر العربي».. قصائد تحتشد بالحنين وتحتفي بالمعنى

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، جدّد قصر الثقافة في الشارقة استضافته للإبداع والألق الشعري بقصائد لستة مبدعين، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر، وجمع من المثقفين والأدباء ومحبي الكلمة، وقد احتشدت القصائد بالحنين واحتفت بالمعنى.

شارك في الأمسية الشعراء: خالد الحسن «العراق»، وآلاء القطراوي «فلسطين»، وأحمد اليمني «السودان»، ولؤي أحمد «الأردن»، وأبو فراس مبروك، «المغرب»، وعلاء جانب «مصر»، فيما أدار الأمسية د. أحمد الحريشي.

وتبارى الشعراء المشاركون في الأمسية في تقديم فيوض من النصوص المحلقة في عوالم من الجمال والسحر، بمواضيع متنوعة بين الغزل تحتشد بمفردات الشوق والحنين، وتجارب روحية تغوص في النفس البشرية والوجود وتحفل بالمعنى، وحضور بديع للأوطان واستنطاق للأمكنة، ورصد لمشاهد من الواقع عامر بالصور.

وفي المستهل، قدم خالد الحسن باقة متنوعة من النصوص امتدت مثل إيقاعات موسيقية فوق سلالم الشعر، حيث إن للشاعر عطرية خاصة ومقدرة فائقة على صناعة صور مملوءة بالمشهديات والذكريات.

أما الشاعرة آلا القطراوي، فنثرت هي الأخرى عطرية أنثوية خاصة بأريج تغلغل في نصوصها التي حفلت باللغة الباذخة والألق الإبداعي، ومفردات تحمل عبقاً شعرياً يحمل حساً جمالياً مختلفاً بمضامين ذات إشراق روحي فريد ينهل من التراث الإسلامي وقيمه الفاضلة.

فيما اختار الشاعر السوداني أحمد اليمني، أن يعزف على أوتار قصائده أعذب ألحان الشعر، بمجموعة من النصوص التي حلقت في عوالم إبداعية مضيئة، والتي يلمح فيها ذلك الحس الشاعري الشفيف الذي ينطلق من الشاعر صوب قلوب الحاضرين، وكأنه حلم واسع.

الشاعر أبو فراس بروك، يمتلك قدرة خاصة على رسم الدهشة على الحضور، عبر ممارسات إبداعية شعرية تصنع المقربات والمفارقات، وذلك ما يتجلى في نصوصه المفعمة بالحب والمحتشدة بمفردات الشوق والحنين.

أما الشاعر الأردني لؤي أحمد، فقد قدم باقة من النصوص الشعرية. وكان ختام القراءات مع الشاعر المصري القدير علاء جانب، الذي قرأ هو الآخر عدداً من قصائده الشعرية.

وفي ختام الأمسية قام كل من عبدالله العويس، ومحمد القصير بتكريم الشعراء المشاركين.