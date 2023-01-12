دارة الدكتور سلطان القاسمي تستضيف اجتماع «مراكز الوثائق والدراسات الخليجية»
دارة الدكتور سلطان القاسمي تستضيف اجتماع «مراكز الوثائق والدراسات الخليجية»
13 يناير 2023 00:00
الشارقة (وام ) شاركت دارة الدكتور سلطان القاسمي في اجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورتها الـ 35، الذي عقد اليوم بمقر الدارة بإمارة الشارقة.
ورحب علي إبراهيم المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، نائب أمين عام مراكز الوثائق والدراسات لدول مجلس التعاون الخليجي، بالحضور في دارة الدكتور سلطان القاسمي، ونقل إليهم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي دعم استضافة اجتماع الأمانة العامة، ووجه شكره لمركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين على استضافة الدورة السابقة رغم التحديات الكبيرة التي كانت تواجه العالم أجمع خلال فترة الجائحة. من جانبه أشار معالي الدكتور فهد عبدالله السماري، أمين عام مراكز الوثائق والدراسات لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى التنافس الإيجابي بين المراكز على مستوى دول الخليج في منصات التواصل الاجتماعي.. مشيداً بجهود المراكز في دول الخليج العربية لإيصال الصورة الصحيحة للتاريخ الخليجي ويأتي ذلك بفضل الدعم الكبير من قادة دول مجلس التعاون واهتمام المسؤولين، ما يصب في صالح المنطقة. وبحثت الأمانة العامة خلال اجتماعها جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بعدما صادقت على محضر الاجتماع الرابع والثلاثين، الذي عُقد مؤخراً بمملكة البحرين، واطلعت على عرض مرئي تناول سير مشروع الاستراتيجية الشاملة للأمانة العامة وطرق تنفيذها، ووضع هيكلة واضحة لخطوات التنفيذ والتوصيات.
واستعرضت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف من جانبها تجربتها في تنظيم وثائق حكومة الشارقة عبر عرض مرئي بهدف استفادة المجلس من أفضل الممارسات لمختلف الجهات أعضاء الأمانة العامة.. واطلعت على مسودة الدراسة التاريخية المعدّة من قبل مركز زايد للدراسات والبحوث، والتي حملت عنوان «قراءة تاريخية في التطورات الاقتصادية والاجتماعية في القرن العشرين» على أن تتم مراجعتها قبل الاعتماد النهائي من قبل الدول الأعضاء. وناقشت الأمانة العامة لمراكز الدراسات والوثائق الخليجية العرض الفني والمالي للبدء بمشروع «خليجيانا» المنصة الرقمية المعرفية الموحدة، والتي ستسهم في إبراز المشاركات التاريخية والتراثية والثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتناولت الأمانة العامة مقترح تشكيل فريق عمل لدراسة تطوير النظام الأساسي لها يضم تركي محمد الشويعر الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الاجتماع طرح مقترح ضم مركز الأرشيف الوطني بمملكة البحرين لعضوية الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليتم التصويت عليه من قبل الدول الأعضاء، وذلك للمساهمة في تعزيز عمل الأمانة العامة، وتحقيق أهدافها ودعم مسيرة توثيق التاريخ وإعداد الدراسات في المنطقة.
معرض الإصدارات العلمية على هامش الاجتماع، افتتح الدكتور فهد عبدالله السماري أمين عام مراكز الوثائق والدراسات لدول مجلس التعاون الخليجي، معرض الإصدارات العلمية الذي يشارك فيه جميع المراكز الأعضاء بإصداراتها المختلفة، ويتم إهداء الجهة المستضيفة هذه الإصدارات. عقب الاجتماع تجول وفد أعضاء الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدارة، واطلعوا على مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تضمها الدارة، كما زار الوفد مجمع القرآن الكريم وتجول في أروقته. مثّل دولة الإمارات إلى جانب دارة الدكتور سلطان القاسمي، الجهة المستضيفة لاجتماع الأمانة العامة، كل من الأرشيف والمكتبة الوطنية بوزارة شؤون الرئاسة، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ومركز زايد للدراسات والبحوث، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إضافة إلى ممثلي مراكز الوثائق والدراسات على مستوى دول الخليج العربية.